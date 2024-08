- Cancellazione dell'evento a causa di disturbi meteorologici

A causa di alcune condizioni meteorologiche particolarmente avverse, è stato necessario chiudere anticipatamente il mercato di Bartholomew, situato a Bad Ems, nella Renania-Palatinato. Secondo le forze dell'ordine, numerosi alberi erano già caduti nelle vicinanze. Di conseguenza, un'unità di sicurezza composta dall'amministrazione locale, dai vigili del fuoco, dalla polizia, dalle agenzie di sicurezza e dagli organizzatori ha deciso di interrompere l'evento. Questa decisione è stata presa anche in considerazione delle previsioni meteorologiche.

Inizialmente, le temperature erano in linea con un clima tipico di metà estate, ma il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) di Offenbach ha previsto rovesci di pioggia e forti temporali, inclusi acquazzoni, grandine e forti venti per la serata e la notte seguenti. Gli esperti meteorologici hanno emesso avvisi, suggerendo che alcune aree della Renania-Palatinato e della Saarland potrebbero addirittura incontrare venti di uragano, fino a 110 km/h.

Despite the warnings, some visitors refused to leave, clinging onto their purchases wrapped in thick fleece blankets. By the end of the day, the market stalls were emptied, their contents sheltered under the fleece tents to protect them from the harsh weather.

