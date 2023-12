Cancellati tutti i voli Flybe dopo la cessazione dell'attività della compagnia aerea britannica

"Flybe, che operava servizi di linea da Belfast City, Birmingham e Heathrow verso aeroporti di tutto il Regno Unito e verso Amsterdam e Ginevra, ha cessato l'attività", ha scritto la CAA in un comunicato.

"Invitiamo i passeggeri che avevano in programma di volare con questa compagnia a non recarsi in aeroporto, poiché tutti i voli Flybe sono stati cancellati", ha dichiarato il direttore dei consumatori della CAA Paul Smith.

In una dichiarazione pubblicata sui social media, Flybe ha avvertito che i voli cancellati "non saranno riprogrammati".

Secondo il comunicato, la compagnia è stata messa in amministrazione controllata.

Il vettore economico con sede a Exeter è stato fondato nel 1979 e a un certo punto era la più grande compagnia aerea regionale indipendente d'Europa, trasportando 8 milioni di passeggeri all'anno e operando più di 200 rotte.

Prima dell'annuncio di sabato, la compagnia aerea era in difficoltà. Flybe è crollata a causa della pandemia di coronavirus, quando l'epidemia ha messo in crisi l'intero settore aereo mondiale. È stata salvata nel 2021 dopo che gli amministratori hanno concordato un accordo con la società Thyme Opco.

Fonte: edition.cnn.com