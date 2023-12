Cancellati i biglietti per i residenti nel Regno Unito per la partita Ucraina-Inghilterra su richiesta dell'Italia

Un comunicato della UEFA di giovedì ha affermato che le autorità italiane hanno "chiesto specificamente alla UEFA di annullare i biglietti venduti ai residenti nel Regno Unito a partire dal 28 giugno, bloccando le vendite e i trasferimenti a partire dalle 21:00 di questa sera".

In base alle misure adottate, i residenti nel Regno Unito che avevano acquistato i biglietti prima del 28 giugno avevano un'ora di tempo per trasferirli a residenti italiani o restituirli alla UEFA.

Un comunicato del Ministero dell'Interno italiano di giovedì ha affermato che il blocco della vendita dei biglietti è stato deciso "su proposta del Dipartimento di Pubblica Sicurezza".

Il campionato Euro 2020 ha finora provocato picchi significativi di infezioni da Covid-19 da parte dei tifosi che rientrano in patria in Paesi come Scozia e Finlandia.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha avvertito giovedì che l'Europa rischia una nuova ondata in agosto a causa dell'allentamento delle restrizioni, della diffusione di una variante infettiva di Covid-19 e della bassa copertura vaccinale. Hans Kluge, direttore regionale dell'OMS per l'Europa, ha dichiarato che, pur augurandosi che le partite di campionato non fungano da eventi super-diffusori, la prospettiva non può "essere esclusa", ha riferito l'Agence France Presse.

Le autorità italiane avevano già messo in atto controlli significativi sui tifosi britannici che cercavano di entrare nel Paese per la partita, imponendo dal 18 giugno un periodo di quarantena di cinque giorni per chiunque entrasse in Italia e avesse soggiornato o viaggiato nel Regno Unito negli ultimi 14 giorni.

La decisione di cancellare i biglietti dei tifosi è stata presa per "garantire che i residenti nel Regno Unito non eludano i requisiti di quarantena applicabili all'ingresso in Italia", ha dichiarato la UEFA.

L'ambasciata italiana a Londra si è premurata di ricordare ai tifosi, in un comunicato di giovedì, che "chiunque sia stato nel Regno Unito nei 14 giorni precedenti, indipendentemente dalla sua nazionalità o residenza, non sarà ammesso allo stadio, anche se in possesso di un biglietto".

"Solo coloro che possono dimostrare di essere arrivati in Italia almeno sei giorni prima, di aver osservato cinque giorni di quarantena e di aver effettuato un test Covid-19 post-quarantena con esito negativo saranno ammessi allo Stadio Olimpico".

Il primo ministro italiano Mario Draghi aveva già messo in guardia sull'impatto della partecipazione dell'Inghilterra al campionato.

Parlando durante un'apparizione congiunta con il cancelliere tedesco Angela Merkel il 21 giugno, Draghi ha espresso la sua opposizione al fatto che la finale di Euro 2020 si svolga a Londra "dove i contagi stanno crescendo rapidamente".

Un comunicato separato della UEFA di venerdì ha dichiarato che "tutte le restanti partite di UEFA EURO 2020 si svolgeranno secondo il calendario previsto", aggiungendo che le decisioni finali riguardanti i "requisiti di ingresso in uno dei Paesi ospitanti e negli stadi ospitanti sono di competenza delle autorità locali competenti".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com