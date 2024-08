Canada a reprimere l'odio online

Canada impone severe sanzioni per la diffusione di odio online, con multe teoriche che arrivano a milioni e pene detentive fino alla vita. Anche i crimini non ancora commessi possono essere puniti.

L'odio e l'incitamento online sono diffusi. Il Canada intende stringere la regolamentazione dei contenuti online e introdurre nuove norme di sicurezza. Il governo canadese sta pianificando una nuova legge, il Online Harms Act o Bill C-63, per contrastare l'abuso e il bullismo online. Le multe potrebbero raggiungere i milioni e l'imprigionamento potrebbe essere a vita nei casi estremi.

Il governo ha identificato sette categorie di contenuti dannosi, tra cui post che incitano all'odio, promuovono la violenza o il terrorismo, sfruttano sessualmente i bambini o incoraggiano l'autolesionismo.

L'obiettivo principale del governo è proteggere meglio i bambini. "Il danno che subiamo online può avere conseguenze tragiche, a volte fatali, nella vita reale", ha dichiarato il Ministro della Giustizia e dell'Attorney General del Canada Arif Virani in una conferenza stampa di febbraio. "Abbiamo standard di sicurezza rigorosi a casa per cose come i Lego di mio figlio. Ma non ce ne sono per il giocattolo più pericoloso - non solo nella mia casa, ma in ogni famiglia canadese - lo schermo davanti agli occhi dei nostri figli".

I casi di pornografia infantile e crimini sessuali contro i bambini online sono quadruplicati in Canada dal 2014, con quasi 61.500 casi segnalati.

Multe da milioni per servizi online

I grandi servizi online, secondo la bozza, devono rimuovere i post dannosi entro 24 ore. Ciò include i social media, i siti porno e i fornitori di streaming live. Le piattaforme di messaggistica privata come Signal o WhatsApp o le piattaforme di gioco non sono incluse.

Le compagnie che non si conformano alle nuove regole rischiano multe salate: fino a dieci milioni di dollari canadesi o il sei percento del fatturato globale, a seconda di quale sia maggiore.

In modo simile, nel UE, il Digital Services Act (DSA) richiede ai grandi piattaforme online di affrontare i contenuti illegali come l'odio. La non conformità potrebbe comportare multe fino al sei percento del fatturato annuale globale. La Commissione può anche imporre multe giornaliere fino al cinque percento dell'ammontare medio del fatturato globale giornaliero per ogni giorno in cui una compagnia non attua le misure promesse.

L'odio diventerà un crimine a sé stante

Una nuova agenzia, la "Digital Safety Commission", sorveglierà queste misure in Canada. Avrà poteri ampi, tra cui l'imposizione di multe e l'accesso a tutti i dati dei fornitori, inclusi i dati degli utenti.

I sostenitori affermano che questo aiuterà a combattere il crimine su internet più efficacemente, richiedendo alle piattaforme di rimuovere il contenuto rapidamente.

Il governo canadese intende anche modificare il Criminal Code per rendere l'odio un crimine a sé stante, rendendo più facile la sua persecuzione.

Ma cosa costituisce l'odio e i crimini d'odio? "La Corte Suprema l'ha definito come il disprezzo e la vilificazione di qualsiasi persona o gruppo", chiarisce il Ministro Virani. I commenti offensivi non cadrebbero in questa categoria.

Pena detentiva a vita per incitamento al genocidio

Per i crimini d'odio, potrebbero essere possibili pene più severe in futuro: coloro che incitano all'odio o sostengono l'antisemitismo potrebbero affrontare cinque anni di prigione invece dei due attuali. Coloro che chiamano al genocidio online potrebbero affrontare la pena detentiva a vita, mentre la pena massima precedente era di cinque anni.

In Germania, l'odio non è un crimine a sé stante. Tuttavia, i commenti d'odio sono ancora punibili, con pene molto più basse di quelle previste dal Canada: fino a cinque anni di imprisonment sono possibili per l'incitamento all'odio.

Il governo canadese vuole anche modificare la sua legge sui diritti umani: le persone potranno presentare reclami per l'odio online alla commissione per i diritti umani. Gli offensori potrebbero affrontare multe salate fino a 50.000 USD.

"Crimini di Pensiero" Sotto Penalità?

Le pene per l'odio hanno incontrato una forte resistenza. I critici ritengono che la legge sia troppo severa, le pene detentive troppo lunghe. Alcuni affermano che le proposte oltrepassano il limite della censura - e vedono la fine della libertà di parola e della libertà della stampa.

I media di destra e conservatori negli Stati Uniti hanno criticato l'idea del Canada. Il conservatore canadese National Post scrive che le leggi sull'odio sono esistite in Canada in passato, ma sono state abolite nel 2014 perché erano state abusate. Fino ai primi anni 2000, principalmente i neonazisti e i razzisti erano colpiti - improvvisamente, sono arrivate anche le lamentele sull'immigrazione o sul matrimonio tra persone dello stesso sesso.

Molti confrontano la legge con il romanzo di George Orwell "1984", come la rinomata autrice canadese Margaret Atwood o il CEO di Tesla Elon Musk. Nel libro, la polizia segreta punisce i "crimini di pensiero", ovvero i pensieri che lo stato non gradisce. I potenziali criminali vengono arrestati prima che possano agire.

"Prevenire il Crimine d'Odio Atteso"

Tuttavia, ci sono al massimo paralleli minimi tra il famoso romanzo e la legge canadese. Il governo canadese vuole effettivamente prevenire i crimini d'odio: "Dobbiamo essere in grado di prevenire un crimine d'odio atteso", ha formulato il Ministro della Giustizia Virani: "Può essere emesso un ordine di buona condotta per una persona che ha una probabilità ragionevole di commettere un crimine d'odio legato al genocidio".

Nel testo della legge, si dice: un giudice può ordinare a una persona di comportarsi correttamente, di osservare un cosiddetto ordine di buona condotta per un anno - o due anni se il querelante è stato precedentemente condannato per crimini d'odio. Il giudice ha bisogno di prove che questa persona commetterà un'offesa di propaganda d'odio o un crimine d'odio.

Se la persona non si conforma all'ordine di buona condotta o non lo accetta, può essere condannata a un massimo di un anno di prigione. Una violazione sarebbe, ad esempio, se la persona contatta qualcun altro sebbene non le sia consentito secondo l'ordine, lascia la residenza o utilizza droghe, alcol o armi proibiti.

Il Canada non è più un pioniere con il suo piano contro l'odio in rete: l'UE, la Gran Bretagna e l'Australia hanno già adottato leggi per il monitoraggio dei contenuti online. Il testo di legge canadese deve ancora passare attraverso le istituzioni.

Il New York Times presume che la legge sarà approvata, in qualsiasi forma: il Partito Liberale del Primo Ministro Justin Trudeau ha stretto un accordo con un partito di opposizione che sosterrà il governo in questo.

