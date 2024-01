Notizie salienti

Campionato PGA: Ritorno a Baltusrol: il terreno di caccia di Nicklaus

Il n. 1 Day difende il titolo PGA

Baltusrol ospita il torneo per la seconda volta

Mickelson vi ha vinto il titolo PGA nel 2005

Sede di due celebri vittorie di Nicklaus

In effetti, il torneo si scontrerà con il Women's British Open di questa settimana a Woburn, non aiutando i tentativi di nessuno dei due eventi di ottenere maggiore visibilità.

La consueta collocazione del PGA a metà agosto è stata occupata dal primo evento olimpico in 112 anni, ma c'è ancora molto in gioco per i giocatori che giocheranno al Baltusrol Golf Club giovedì.

Leggi: Classifica del PGA Championship

Oltre alla possibilità di diventare solo il 216° giocatore a vincere un torneo major dal primo nel 1860, il campione di domenica si porterà a casa 1,8 milioni di dollari e 600 punti FedEx Cup, che potrebbero essere sufficienti per assicurarsi un posto nei lucrosi playoff di fine stagione del PGA Tour.

Chi ci sarà?

Praticamente tutti, tranne Tiger Woods.

Anche se molti dei migliori golfisti del mondo si sono ritirati dalle Olimpiadi di Rio, perlopiù a causa delle preoccupazioni legate al virus Zika, ci sarà un'ampia schiera di stelle del golf in lizza per l'ultimo major della stagione.

Leggi: Spieth si unisce alle stelle del golf che saltano Rio

Dopo questo torneo, rimarranno solo tre eventi del PGA Tour in cui guadagnare uno dei 125 posti per i playoff della FedEx Cup, e solo due per coloro che andranno in Brasile - dove non ci saranno punti o premi in denaro in palio.

Woods, quattro volte campione del PGA, quest'anno ha saltato tutti e quattro i major a causa dei suoi problemi alla schiena.

Il campione in carica

Jason Day ha vinto il suo primo titolo major a Whistling Straits lo scorso anno, negando a Jordan Spieth il terzo successo del 2015 nei quattro tornei d'élite del golf.

Quest'anno l'australiano ha reclamato la posizione numero 1 del ranking dall'americano, vincendo tre tornei - tra cui il prestigioso Players Championship - e piazzandosi tra i primi 10 al Masters e all'U.S. Open, prima di un piazzamento relativamente basso (22° posto) al Royal Troon questo mese.

Day spera di porre fine alla serie di tre vincitori di major per la prima volta che ha fatto seguito al suo successo di 11 mesi fa.

"Non lo considero mai come una difesa", ha detto dopo il giro di prova di lunedì. "Cerco di vincere di nuovo. Questa è la mentalità".

I principali contendenti

Dustin Johnson - L'americano è classificato al n. 2, ma è probabilmente più in forma di Day: ha chiuso al secondo posto il Canadian Open dello scorso fine settimana ed è in testa alla classifica FedEx Cup del PGA Tour.

Dopo il quarto posto al Masters, il 32enne ha vinto il suo primo major all'U.S. Open, ha trionfato al WGC-Bridgestone Invitational e si è classificato nono al British Open.

Henrik Stenson - Lo svedese ha vinto il suo primo titolo major a Troon con un punteggio di -20 che ha eguagliato il record PGA di Day del 2015 ed è stato il totale più basso in un major.

Ora è al quinto posto, ma in passato il quarantenne ha raggiunto il numero 2. Ha fatto la storia nel 2013 quando è diventato il numero uno del PGA. È entrato nella storia nel 2013, quando è diventato il primo golfista a raggiungere la vetta della money list dell'U.S. e dell'European Tour nella stessa stagione, e ha vinto entrambe le finali per una "doppietta".

Phil Mickelson - Il veterano americano ha trionfato l'unica volta che il PGA si è giocato a Baltusrol nel 2005 - il secondo dei suoi cinque titoli major - e "Lefty" cercherà di riprendersi dopo il suo scontro all'ultimo giorno con Stenson a Troon.

Il secondo posto del 46enne è stato il suo miglior risultato stagionale, avendo mancato il taglio al Masters, al Players Championship e all'U.S. Open, ma ha anche altri cinque piazzamenti tra i primi cinque.

Chi vincerà il PGA? Dite la vostra sulla nostra pagina Facebook

Rory McIlroy - L'ex numero 1 è sembrato raramente in lizza quest'anno, ma si è piazzato tra i primi 10 al British Open e al Masters, oltre a due eventi del World Golf Championship.

Non è da escludere che domenica il nordirlandese possa sollevare il Wanamaker Trophy per la terza volta.

Jordan Spieth - Il giovane americano, forse comprensibilmente, non è riuscito a mantenere la forma stratosferica dello scorso anno, ma ha comunque vinto due titoli del PGA Tour e si è piazzato secondo ad Augusta.

Mercoledì compirà 23 anni e vorrà dimostrare che alcuni dei suoi critici si sbagliano e si farà il regalo di compleanno perfetto.

Un outsider da tenere d'occhio

Andrew "Beef" Johnston è stato il favorito del pubblico a Troon, dove si è classificato ottavo alla sua seconda partecipazione a un major, salendo all'88° posto della classifica.

Il britannico dalla barba folta - soprannominato così per via di una pettinatura particolarmente folta da bambino - ha poi firmato un contratto di sponsorizzazione con un fast-food statunitense.

Anche John Daly, il grande giocatore, è tra i partecipanti, grazie al suo successo del 1991 a Crooked Stick, ma il popolare americano non ha superato la metà del taglio in un major da quando ha ottenuto il 18° posto al PGA 2012.

Cosa dicono

"Sono molto fiducioso nel gioco in questo momento. Sento che tutto sta andando molto bene". Dustin Johnson.

"Tra tutti i major, l'U.S. PGA è di solito il più equo perché il tempo non è un fattore determinante. L'assetto del campo da golf non è ridicolmente penalizzante come quello degli U.S. Open". Il campione del Masters Danny Willett, che giocherà i primi due turni con Johnson e Stenson.

"È un grande campo da golf, unico nel suo genere, in quanto si vedono 16 buche prima di vedere un par-5 se si parte dal tee di partenza della prima 9... Lo considero uno dei migliori campi da golf americani". Jordan Spieth sul layout del Baltusrol, 7.428 yard, par-70 Lower.

"Il driver sarà un bastone fondamentale questa settimana, bisogna guidare la palla dritta, ma non deve essere lunga. Il bello di Baltusrol è che la parte anteriore dei green è sempre aperta". Phil Mickelson spera di portare a Springfield la sua ottima forma sui links scozzesi.

"Chi non ama le caramelle, il caramello e il gelato? Sono quello che spende di più lì dentro". Il due volte campione del Masters Bubba Watson parla del suo nuovo negozio di dolciumi, Bubba's Sweet Spot.

Il triste passato della struttura

Baltusrol, fondato nel 1895, ha due percorsi a 18 buche. Il Lower Course, creato con un'importante ristrutturazione nel 1922, è quello più utilizzato per i tornei più importanti: Jack Nicklaus vi ha vinto l'U.S. Open nel 1967 e nel 1980.

Il leggendario "Orso d'oro" del golf lo ha definito uno dei suoi campi preferiti. Sul 18° fairway c'è una targa che ricorda il suo famoso tiro da 1 ferro alla buca finale 49 anni fa, oltre a un monumento ai successi del 18 volte vincitore di major.

Situato a Springfield, nel New Jersey, il Baltusrol è uno dei soli quattro campi da golf statunitensi ad essere stato registrato come National Historic Landmark, insieme al Merion's East Course, all'Oakmont e al Pinehurst n. 2. I cervi si aggirano per i campi, per cui sono necessari regolari abbattimenti autorizzati.

Prende il nome dall'agricoltore olandese Baltus Roll, che nel 1831 fu brutalmente assassinato sul terreno che ora occupa il club. Fu trasformato in un golf club dal newyorkese Louis Keller, un non golfista noto soprattutto per aver pubblicato il Social Register delle famiglie d'élite.

Il campo da campionato fu ridisegnato come due percorsi a 18 buche - Upper e Lower - ma Keller morì poco prima della riapertura del 1922. Entrambi hanno ospitato importanti tornei.

Fonte: edition.cnn.com