- Camper si schianta contro un' auto - coppia muore

A seguito di una collisione tra un camper e un'auto sull'A45 nella Bassa Franconia, una coppia è morta. Il conducente del camper e il suo passeggero sono stati portati in ospedale con ferite lievi, hanno riferito le autorità. L'A45 verso Aschaffenburg è rimasta chiusa per quasi quattro ore.

Stando ai resoconti, il camper ha urtato da dietro l'auto della coppia, che si trovava sulla corsia di emergenza al momento dell'incidente. La coppia, un 55enne e un 57enne, è stata estratta dall'auto dai soccorritori, ma è deceduta sul posto a causa delle gravi ferite.

La causa dell'incidente rimane ancora sconosciuta, così come il fatto che l'auto fosse un veicolo in panne. La polizia stradale e la procura stanno indagando e chiedono testimoni. Un esperto sarà chiamato per chiarire l'esatto corso degli eventi.

L'incidente è avvenuto nella Bassa Franconia, vicino al confine con l'Assia, come indicato dalla posizione dell'A45. Dopo l'incidente, la coppia è stata portata in ospedale, sebbene provenisse dall'Assia.

