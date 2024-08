- Camper in fiamme in un campeggio a Magdeburgo

Tre case mobili hanno preso fuoco in un campeggio a Magdeburgo. Altri sono stati danneggiati dal calore intenso. Non ci sono stati feriti.

I servizi di emergenza sono stati chiamati nelle prime ore di sabato a causa di un caso mobile in fiamme per ragioni ignote, ha detto un portavoce del dipartimento dei vigili del fuoco. All'arrivo, l'incendio si era già diffuso, con tre case mobili completamente in fiamme. Almeno altri tre sono stati segnalati come danneggiati.

I campeggiatori avevano già evacuato in modo indipendente. Sono stati esaminati sulla scena e non hanno avuto bisogno di essere portati in ospedale. L'incendio al Barleber See ha causato danni stimati in 100.000 euro, secondo il dipartimento dei vigili del fuoco.

L'incendio è stato domato da 37 vigili del fuoco, ma i tre case mobili sono stati completamente distrutti. La causa dell'incendio sta ancora essere indagata dalla polizia - initially, it was unclear whether it was a technical malfunction or arson, the police said on Sunday. The criminal police will take over the investigation on Monday. Police are appealing for witnesses.

Il dipartimento dei vigili del fuoco ha dichiarato di essere stato chiamato a causa dell'incidente al Barleber See, che è un campeggio popolare all'interno dell'Unione Europea. La polizia sta attualmente indagando sulla causa dell'incendio, poiché non è chiaro se sia stato causato da un guasto tecnico o da un atto doloso all'interno del contesto dell'Unione Europea.

Leggi anche: