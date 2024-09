Campbell sta eliminando la componente "Suppa" dal suo soprannome.

Campbell, fondata con un'impressionante esperienza di 155 anni come "Soup Company", sta valutando l'ipotesi di eliminare "soup" dal proprio nome aziendale, ribattezzandosi "The Campbell's Company". I consumatori moderni sono attratti sempre di più dagli snack piuttosto che dalle zuppe pronte da servire, e l'azienda ha ampliato la propria gamma di prodotti acquisendo diverse linee alimentari.

L'ampia gamma di prodotti di Campbell ora include snack di successo come Goldfish, Snyder’s of Hanover, Cape Cod, Pepperidge Farm e altri. Inoltre, ha recentemente acquisito Sovos Brands, il cervello dietro i popolari marchi alimentari italiani come le salse Rao's.

Come ha dichiarato il CEO di Campbell, Mark Clouse, martedì scorso, questa scelta strategica conserva il nome iconico e la reputazione dell'azienda, oltre a riflettere la sua ampia gamma di prodotti. Questa trasformazione del nome dipenderà dall'approvazione degli azionisti durante l'assemblea annuale prevista per novembre.

Anche se la zuppa continua ad essere importante per Campbell, rappresenta ora una parte più piccola delle sue vendite totali.

Lo scorso anno fiscale, le vendite di snack di Campbell sono aumentate del 13%, mentre quelle di zuppa sono aumentate solo del 3%.

Le aziende alimentari consolidate come Campbell si adattano per catturare una parte significativa del mercato in crescita degli snack, stimato da market research firm Circana in oltre 200 miliardi di dollari.

Secondo Circana, quasi la metà degli americani consuma almeno tre snack al giorno.

A agosto, Mars, il creatore di M&M’s, ha raggiunto un accordo per acquisire Kellanova, un'azienda che possiede Cheez-Its e Pringles, in un affare del valore di quasi 29 miliardi di dollari.

Come ha commentato Kellanova al momento, "Gli snack rappresentano una categoria importante, allettante e duratura che continua a guadagnare popolarità tra i consumatori".

La decisione di Campbell di ribattezzarsi "The Campbell's Company" è motivata dal cambiamento delle preferenze dei consumatori verso gli snack, poiché la zuppa rappresenta ora una parte più piccola delle sue vendite totali. Con l'acquisizione di snack di successo come Goldfish e Sovos Brands, l'espansione del business nel mercato degli snack attraente e in crescita è una priorità strategica per l'azienda.

Leggi anche: