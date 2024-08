- Campagna pubblicitaria internazionale per gli studi in Sassonia

Lancio della campagna "Studia in Sassonia" per attrarre studenti internazionali

Il Ministero della Scienza lancia una nuova campagna, "Studia in Sassonia", per attirare giovani stranieri a studiare nello Stato libero. "Possiamo promuovere con fiducia le migliori condizioni e buone prospettive di carriera per il luogo di studio della Sassonia", ha detto il Ministro Sebastian Gemkow (CDU) al lancio a Dresda. "Studia in Sassonia" vuole mettere in evidenza le molte opportunità di studio e supportare le università nel reclutamento - attraverso formati tradizionali come fiere, volantini o manifesti, ma soprattutto attraverso una forte presenza sui social media.

Studia in Sassonia: il primo passo per una carriera nello Stato

Gemkow ha sottolineato che molte industrie richiedono professionisti con qualifiche accademiche. "Un diploma di un'università della Sassonia può essere il primo passo per una grande carriera qui", ha detto. La campagna vuole presentare il luogo di studio della Sassonia, con le sue università complete e ben attrezzate, in modo moderno.

Secondo i dati del ministero, circa 100.000 studenti sono iscritti alle università dello Stato libero. "Studia in Sassonia" vuole mantenere questo livello nei prossimi anni, nonostante i cambiamenti demografici della Germania. La campagna si basa sul modello precedente "Prepara i tuoi studi. Preferibilmente in Sassonia", che è stato attivo dal 2009 a giugno 2021 e si è principalmente rivolto agli studenti nazionali.

