Campagna congiunta: Biden e Harris si mostrano spalla a spalla

Il candidato alla presidenza ha lodato a sua volta Biden come un "presidente eccezionale". Pochi leader avevano fatto di più per il paese di quanto avesse fatto lui. Harris ha citato l'accesso espanso alle "cure mediche accessibili" come uno dei successi di Biden. Il pubblico in un college del Maryland ha gridato: "Grazie, Joe! Grazie, Joe!"

Poco dopo l'apparizione di Biden e Harris, il candidato alla presidenza repubblicano e ex presidente Donald Trump ha pianificato di tenere una conferenza stampa.

Prima della loro visita congiunta nel Maryland, Biden e Harris hanno annunciato una "storica" riduzione del prezzo di dieci medicinali per gli anziani. L'accordo con le case farmaceutiche risparmierà agli anziani degli USA 1,5 miliardi di dollari (circa 1,4 miliardi) da soli nel 2026 e Medicare 6 miliardi.

La riduzione del prezzo riguarda medicinali per il diabete, insufficienza cardiaca e fluidificanti del sangue. Negli USA, i prezzi dei medicinali sono tipicamente più alti rispetto ad altri paesi industrializzati perché non ci sono regolamentazioni per controllarli. Anche con l'assicurazione sanitaria, i pazienti spesso devono pagare una somma significativa nonostante i premi elevati.

"Il presidente Biden e io non cesseremo mai di lottare per la salute, il benessere e la sicurezza finanziaria del popolo americano", ha detto Harris. Ha intenzione di presentare la sua agenda economica in un evento nella Carolina del Nord venerdì.

Il Biden ottantunenne ha annunciato il suo ritiro dalle elezioni di novembre e ha endorsement Harris come sua successora il 21 luglio dopo settimane di dibattito sul suo stato mentale. Il Partito Democratico si è rapidamente unito dietro la Harris di 59 anni come nuovo candidato alla presidenza.

Harris è stata ufficialmente nominata dal partito in un voto elettronico all'inizio di agosto. La sua candidatura sarà celebrata in un convention del partito di quattro giorni a Chicago la prossima settimana.

In diversi sondaggi nazionali, Harris è attualmente leggermente avanti su Trump. Sarebbe la prima donna, il primo afroamericano e la prima persona di discendenza asiatica a ricoprire la più alta carica negli USA.

