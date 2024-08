Camminare scalzi è davvero così salutare?

Correre a piedi nudi è salutare - non solo per i piedi, ma per l'intero corpo. Tuttavia, correre senza scarpe non è adatto a tutti. Chi dovrebbe tenere le scarpe e perché, lo spiega un esperto.

Camminare sulla spiaggia o correre sull'erba, è il momento di togliere le scarpe. Il motivo: "Quando corriamo a piedi nudi, alleniamo i muscoli del piede", dice l'ortopedico Matthias Manke di Bochum. In particolare, i muscoli della pianta del piede vengono attivati quando si corre senza scarpe. Questo è importante perché "se non li alleniamo, atrofizzano", dice l'ortopedico.

Inoltre, ci sono molti nervi liberi nei piedi che raccolgono impulsi. Il corpo quindi riceve nuovi segnali. E questo può avere un effetto positivo. Ad esempio, il mal di collo, la schiena o il mal di schiena possono essere ridotti, secondo Manke. E non solo quello: la fascite plantare, una crescita ossea spesso dolorosa sul tallone, spesso si verifica a causa dei muscoli del piede non allenati. Correre a piedi nudi può aiutare a prevenirlo.

I bambini dovrebbero quindi correre il più possibile senza scarpe da corsa o calzini, secondo Manke, per sviluppare i loro piedi in modo naturale.

Chi può correre a piedi nudi e chi no?

"Correre a piedi nudi è in realtà adatto a tutti", dice il dottore. Ma ci sono restrizioni. Ad esempio, per le persone con polineuropatia, in cui la sensazione nei piedi è ridotta o assente. "Poi il rischio di infortunio è alto perché non ci accorgiamo che il nostro piede viene danneggiato". I diabetici devono anche fare attenzione.

E chi non corre regolarmente a piedi nudi non dovrebbe improvvisamente iniziare a correre a piedi nudi tutto il giorno - e dovrebbe prima abituare i propri piedi a questo modo diverso di camminare sull'erba o sulla sabbia.

Scarpe a piedi nudi per l'uso quotidiano

In generale: Non devi correre a piedi nudi in modo esclusivo. I nostri piedi hanno bisogno di un equilibrio tra il correre con le scarpe e il camminare a piedi nudi, dice Manke. Ecco perché il dottore, ad esempio, non indossa pantofole in casa.

A proposito: Chi vuole rinforzare i muscoli del piede nella vita di tutti i giorni, può anche usare scarpe speciali, cosiddette scarpe a piedi nudi con suole molto sottili e flessibili, in cui si può anche muovere le dita. "La scarpa a piedi nudi è lì in modo che la scarpa protegga anche il piede su terreni accidentati, ma il piede deve ancora lavorare", spiega Manke.

L'esperto, Matthias Manke, consiglia alle persone con condizioni come la polineuropatia o il diabete di continuare a indossare le scarpe a causa del rischio maggiore di infortunio nella corsa a piedi nudi, data la ridotta o assente sensazione del piede. Inoltre, per coloro che sono abituati a correre con le scarpe, è consigliato un passaggio graduale alla corsa a piedi nudi per permettere ai loro piedi di adattarsi a questa nuova forma di camminata.

Per quanto riguarda l'uso quotidiano, Manke sottolinea l'importanza di un equilibrio tra l'uso delle scarpe e il camminare a piedi nudi per la salute del piede. Egli personalmente opta per evitare le pantofole e preferisce indossare scarpe a piedi nudi con suole sottili e flessibili, che consentono il movimento delle dita dei piedi mentre ancora proteggono il piede su terreni irregolari.

