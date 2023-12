Camila Cabello racconta su Instagram la sua lotta per l'immagine corporea

L'interprete cubano-americana, che di recente ha recitato in un'interpretazione di "Cenerentola", ha descritto le pressioni che derivano dall'essere sotto i riflettori.

"Ho indossato bikini troppo piccoli e non ho badato a come apparivo, poi ho visto le foto online e i commenti e mi sono arrabbiata moltissimo", ha scritto sabato in una lettera su Instagram. Ha spiegato che il fatto di essere costantemente fotografata dai paparazzi e di vedere il suo corpo scrutato l'ha fatta sentire "super vulnerabile e impreparata".

La lettera emotiva è stata innescata da una giornata in un beach club di Miami, ha detto la Cabello, quando ha sentito la pressione di apparire al meglio, sapendo che i paparazzi la stavano fotografando. "Ho cercato di far finta che non ci fossero, ma non ci sono riuscita", ha detto.

"Sapevo di apparire 'bene' nelle foto e pensavo che mi sarei sentita realizzata, eppure non ho mai passato un momento peggiore in spiaggia", ha scritto.

"Ho sentito il vuoto e la tristezza dei pensieri della nostra cultura che sono diventati i miei pensieri", ha detto la Cabello. Ha anche criticato una "cultura che si è abituata a un'immagine del corpo di una donna 'sana' che non è assolutamente reale per molte donne".

La nota ha ricevuto quasi 900.000 like a partire da domenica mattina.

La tre volte candidata ai Grammy Award non è nuova all'uso dei social media per rendersi vulnerabile. L'anno scorso ha postato un TikTok in cui incoraggiava le donne ad abbracciare il proprio corpo naturale.

"Essere in guerra con il proprio corpo è così fuori stagione", ha detto nel video, che ha ricevuto oltre 5 milioni di like. "Siamo donne vere, con curve, cellulite, smagliature e grasso".

Ma come ha spiegato sul suo Instagram, le sue lotte con l'immagine del corpo sono continuate. "Il messaggio che ricevo dal mondo è forte nella mia testa".

"Ironicamente, tutta la terapia, tutto il lavoro interiore è per cercare di tornare a sentirmi come la me di 7 anni fa sulla spiaggia", ha scritto la Cabello alla fine della nota su Instagram. "Oggi la sto piangendo. Felice, sciocca, che respira, che fa finta di essere una sirena, LIBERA".

