- Camici pericolosi in autostrada in presenza di passeggeri minorenni

Un automobilista ubriaco, in compagnia di un bambino, ha rappresentato un pericolo per il traffico sull'A5 vicino a Bad Krozingen (distretto di Breisgau-Hochschwarzwald). Secondo le autorità, il 40enne ha parcheggiato sulla corsia di emergenza e ha quasi urtato un camion mentre accelerava e cambiava corsia a destra. Inoltre, ha causato il blocco del traffico all'uscita di Freiburg-Sud, costringendo gli altri automobilisti a frenare bruscamente.

Le autorità sono riuscite a intercettare e controllare il veicolo. Un test preliminare del tasso alcolemico ha dato un risultato superiore a tre volte il limite legale. Un test preliminare per le sostanze stupefacenti è risultato positivo. Martedì, ha dovuto recarsi in stazione per un prelievo di sangue. La sua patente di guida è stata ritirata. Si è scoperto che la sua patente era stata sospesa in precedenza. Entrambi, il bambino e l'uomo, sono stati prelevati dai loro familiari in stazione.

L'incidente pericoloso sull'A5 ha causato gravi disagi al traffico, con l'automobilista accusato di aver quasi urtato un camion a causa del suo stato di ebbrezza e della sua guida spericolata, con conseguenti accuse penali. Dopo l'incidente, le autorità hanno scoperto che la sua patente di guida era stata sospesa in precedenza a causa di precedenti violazioni.

