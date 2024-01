Cameron Smith: L'"uomo qualunque" del golf che si trasforma in uno dei suoi migliori giocatori

L'australiano può essere spesso visto sulla sua pagina Instagram su una barca con l'attrezzatura da pesca o una delle sue catture.

Grazie al suo carattere sorridente e al suo taglio di capelli "business davanti, party dietro", Smith è diventato un po' il beniamino dei fan.

Nel frattempo, negli ultimi due anni, il 28enne Smith è diventato un concorrente o un vincitore seriale.

Ha iniziato il 2022 in modo rovente, vincendo il Tournament of Champions in modo storico all'inizio di gennaio, registrando il punteggio più basso sotto il par in un evento del PGA Tour di quattro giri nella storia per tenere a bada il numero 1 del mondo Jon Rahm.

In seguito, durante la conferenza stampa, gli è stato chiesto perché la sua personalità non sia cambiata nel corso degli anni, soprattutto alla luce dei suoi recenti successi nel golf. Il giornalista ha descritto la sua personalità come "quella di un uomo qualunque, se vuoi, per gli americani, o semplicemente quella di un vero uomo che sei riuscito a mantenere".

E lui ha risposto con un rassicurante "everyman".

"Non c'è motivo di cambiare la mia personalità", ha detto Smith. "Penso che mio padre mi frusterebbe se lo facessi.

"Non so, è solo il modo in cui sono stato educato. Sono stato educato a essere un ragazzo modesto che rispetta tutti e anche oggi Johnny è stato fantastico.

"Ogni volta che facevamo un putt o un birdie, ci dicevamo: 'Bel colpo, amico' e non c'era mai astio tra di noi solo perché eravamo in gara.

"Volevamo vincere perché volevamo competere con i migliori. Quindi sì, credo che questo sia il modo in cui sono stato educato e rispetto anche il buon gioco degli altri".

Pur riconoscendo che è "fantastico che le persone si dedichino al suo look", Smith preferirebbe in definitiva che parlassero dei suoi successi sul campo.

Vincere

Da quando ha vinto il suo primo evento del PGA Tour nel maggio 2017 allo Zurich Classic di New Orleans - in coppia con Jonas Blixt - Smith è diventato uno dei giocatori più costanti del golf.

Ha poi vinto due volte l'Australian PGA Championships nel 2017 e nel 2018 sull'European Tour.

È negli ultimi due anni che Smith è passato al livello successivo.

La vittoria per spareggio al Sony Open nel gennaio 2020 è stata la sua prima vittoria individuale sul PGA Tour, prima di ottenere il suo miglior piazzamento in un major fino ad oggi, finendo a pari merito con Dustin Johnson al Masters del 2020. Smith è diventato anche il primo golfista nella storia del Masters a girare tutti e quattro i round in 60.

Nel 2021 ha vinto nuovamente lo Zurich Classic di New Orleans, questa volta in coppia con il connazionale Marc Leishman, mentre Smith si è classificato 10° alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Dopo aver toccato il fondo verso la fine della stagione 2020-21 del PGA Tour, Smith ha iniziato il nuovo anno in modo perfetto con la vittoria da record a Maui, che attribuisce a un miglioramento della guida.

Ha dichiarato di aver trascorso del tempo al driving range durante l'offseason esercitandosi con il suo driver.

Quando gli è stato chiesto su cosa ha lavorato per migliorare la sua guida, Smith ha risposto: "Non è stato molto. Probabilmente ho colpito più palline con il driver, a dire il vero.

"Non sono pigro. In realtà, credo di essere pigro sul campo. Finisco i wedge e i ferri e penso: 'Sono pronto per andare a casa': 'Sono pronto per andare a casa'. A malapena colpisco i driver. Quindi mi sono assicurato di rimanere lì per altri 10-15 minuti e di colpire davvero qualche palla".

Il risultato è stata la fulminea ascesa di Smith nella classifica mondiale, entrando nella top 10 per la prima volta nella sua carriera.

Uno dei suoi obiettivi per il resto dell'anno è qualificarsi e guidare l'International President Cup Team che affronterà la squadra statunitense a Quail Hollow in settembre.

"Voglio assolutamente far parte di quella squadra", ha detto Smith. "L'ultima volta il torneo mi è piaciuto così tanto che mi dispiacerebbe molto non partecipare. È stato uno dei miei obiettivi da quando sono diventato professionista essere in squadra e cercherò di esserci di nuovo".

Fonte: edition.cnn.com