Cameron Diaz: 'Dovremmo normalizzare le camere da letto separate'

Anche la star del cinema Cameron Diaz ha un'opinione in merito, invocando camere da letto separate in un podcast del dicembre 2023 di "Lipstick on the Rim", condotto da Molly Sims ed Emese Gormley.

"Dovremmo normalizzare le camere da letto separate", ha detto la Diaz, parlando del suo matrimonio di otto anni con il rocker dei Good Charlotte Benji Madden, che ha definito "meraviglioso".

"Per me, letteralmente, io ho la mia casa, tu hai la tua. In mezzo abbiamo la casa di famiglia. Io vado a dormire nella mia stanza. Tu vai a dormire nella tua stanza. Io sto bene", ha detto. "E al centro abbiamo la camera da letto in cui possiamo riunirci per le nostre relazioni".

Divorziare dal sonno

Sempre più coppie stanno valutando i meriti di un "divorzio del sonno", ovvero l'uso di due camere da letto separate, per massimizzare la qualità del sonno, ha dichiarato la specialista del sonno Wendy Troxel, scienziata comportamentale e sociale senior della RAND Corp. autrice di "Sharing the Covers: Every Couple's Guide to Better Sleep".

Quando si tratta di salute, un sonno insufficiente non è affatto da buttare: Secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, la privazione di sette-otto ore di sonno ogni notte è legata a un rischio maggiore di diabete, ictus, malattie cardiovascolari e demenza.

Secondo Troxel, la privazione del sonno ha anche un impatto emotivo: "La privazione del sonno può influire su aspetti chiave del funzionamento di una relazione, come l'umore, il livello di frustrazione, la tolleranza, l'empatia e la capacità di comunicare con il partner e con altre persone importanti della vita".

Il sonno insufficiente - e il conseguente umore crollato - rende le persone meno capaci di gestire le piccole avversità, ha dichiarato alla CNN in un'intervista del 2022 il dottor Raj Dasgupta, professore associato di medicina clinica presso la Keck School of Medicine della University of Southern California.

"La perdita di sonno è fortemente associata a una riduzione dell'empatia e della regolazione emotiva", ha detto Dasgupta, "che spesso si traduce in errori di comunicazione e ritorsioni durante i conflitti".

Qual è la risposta? Dare un calcio al proprio partner di sonno, ovvero un letto separato, è sicuramente un'opzione.

"La domanda che ricevo sempre è: "È un male se io e il mio partner dormiamo separati?". La risposta è no, non necessariamente", dice Troxel. "Può addirittura avere dei vantaggi significativi".

Lericerche condotte dalla Troxel e dal suo team hanno rilevato che una persona ben riposata "comunica meglio, è più felice, è più empatica, è più attraente e più divertente", tutte caratteristiche fondamentali per sviluppare e sostenere relazioni solide.

Dormire separati può aiutare le coppie a essere più felici, meno risentite e più capaci di godersi il tempo trascorso insieme a letto, soprattutto nei fine settimana, quando le esigenze lavorative sono più leggere, ha detto Troxel.

"Dico alle coppie di non pensare a una richiesta di divorzio dal sonno, ma di creare un'alleanza per il sonno", ha aggiunto. "In fin dei conti, non c'è niente di più sano, più felice e persino più sexy di una buona notte di sonno".

Escludere i problemi di sonno sottostanti

I partner del sonno sono spesso quelli che segnalano i segni di disturbi del sonno e incoraggiano i loro cari a visitare un medico o uno specialista del sonno. Se non diagnosticati, i disturbi del sonno possono danneggiare la salute futura vostra e del vostro partner.

Ecco perché gli esperti dicono che è meglio consultare uno specialista del sonno per escludere e trattare qualsiasi condizione di base prima di lasciare il letto della persona amata: potreste essere la chiave per identificare e trattare un vero problema di salute.

Si tratta di apnea notturna? Se il problema principale è il russare, è fondamentale scoprire se il vostro partner soffre di apnea ostruttiva del sonno, un grave disturbo del sonno in cui le persone smettono di respirare per 10 secondi o più alla volta.

Se non trattata, l'apnea ostruttiva del sonno comporta un rischio elevato di ipertensione, malattie cardiache, diabete di tipo 2, depressione e persino morte precoce, secondo l'American Academy of Sleep Medicine.

Sindrome delle gambe senza riposo. Se le gambe del vostro partner si contraggono, si agitano o scalciano, potrebbe trattarsi di un disturbo periodico del movimento degli arti o della sindrome delle gambe senza riposo, nota anche come malattia di Willis-Ekbom. Il disturbo può essere trattato con modifiche dello stile di vita e con farmaci.

Considerate i farmaci. Molti farmaci comuni possono essere la causa dell'insonnia o di altri tipi di problemi del sonno. I farmaci per il colesterolo e l'asma, le pillole per l'ipertensione, gli steroidi e gli antidepressivi sono solo alcune delle prescrizioni che possono essere la causa di un sonno insufficiente.

È una condizione medica non trattata? Anche il diabete, le malattie renali, le malattie cardiache, il cancro e altre patologie comuni possono interrompere il sonno con dolori cronici o frequenti viaggi in bagno.

Capacità di affrontare il problema

Una volta escluso qualsiasi problema di salute serio, le coppie che trovano emotivamente vincolante dormire nello stesso letto possono provare alcuni consigli pratici per affrontare il problema prima di prendere la decisione di dormire separati, ha detto Troxel.

Niente alcol, per favore. Se soffrite di insonnia, gli esperti dicono di eliminare l'alcol ben prima di andare a letto. Può sembrare che aiuti a dormire, ma in realtà l'alcol provoca risvegli nel cuore della notte che possono essere difficili da superare.

Anche chi russa dovrebbe eliminare l'alcol, ha detto Troxel, "perché, come tutti probabilmente sanno, se si dorme con un russatore e questi beve un bicchiere di troppo, il russare sarà molto peggiore quella notte".

Questo perché l'alcol rilassa ulteriormente i muscoli della gola, favorendo il russamento. È qui che i partner possono essere fonti potenti e benefiche di quello che gli esperti chiamano "controllo sociale", ha detto Troxel.

"Se siete inclini a bere ma sapete che le conseguenze non saranno negative solo per il vostro sonno, ma anche per quello del vostro partner, allora forse sarete più motivati a ridurlo un po'", ha detto.

Alzare la testa. Per quanto riguarda il russare, provate a dormire su cuscini aggiuntivi o a usare un letto regolabile: tutto ciò che alza la testa per tenere la gola aperta, ha detto Troxel.

"Per molte persone il russare tende a peggiorare quando volano sulla schiena, quindi sollevare un po' la testa può essere utile", ha detto.

Se il problema di fondo è la congestione, si può provare ad aggiungere un umidificatore nella stanza. "Alcune persone hanno avuto successo con le strisce nasali da banco per mantenere aperte le vie respiratorie".

Annegare il suono. La regola di sopravvivenza per affrontare un partner che russa è cercare di assordare il rumore, ha detto Troxel. Provate a mettere dei tappi per le orecchie e a far funzionare un ventilatore o un apparecchio per il rumore bianco.

Provate a programmare il sonno. Un russatore che dorme con un partner che soffre di insonnia può aiutarlo a dormire di più andando a letto più tardi del suo compagno, ha detto Troxel.

"Per esempio, chi russa può ritardare l'ora di andare a letto di mezz'ora o un'ora", ha detto Troxel. "Questo permette al partner di entrare in una fase più profonda del sonno e di mantenerla anche quando il russatore va a letto".

Girate il russatore. Dormire sulla schiena è la posizione peggiore per russare, perché i tessuti molli della bocca e della lingua collassano nella gola. Quando il dormiente spinge inconsciamente l'aria oltre questi tessuti molli, il russare emerge.

È meglio se si riesce a tenere una persona sul fianco durante il sonno. Secondo Dasgupta, le persone hanno utilizzato ogni tipo di tecnica creativa.

"Sono un fan delle cose semplici, ma se si vuole acquistare qualcosa, abbiamo fatto molta strada dal cucire le palline da tennis nel retro del pigiama", ha detto Dasgupta. "È possibile acquistare una fascia da applicare alla schiena con piccole sporgenze in schiuma che dovrebbero farvi dormire su un fianco".

Anche i cuscini per il corpo a supporto totale possono essere un'opzione, se rimangono al loro posto, ha aggiunto.

"E ci sono alcuni dispositivi approvati dalla Food and Drug Administration che si legano alla gola o al torace e producono vibrazioni che si attivano quando si è supini, inducendo a passare al sonno laterale".

È ora di separare le stanze?

Le avete provate tutte e il buon sonno è ancora un sogno lontano. A questo punto, non c'è motivo di non fare ciò che è meglio per ciascuno di voi per ottenere il sonno di qualità di cui avete bisogno, soprattutto perché ci sono altri modi per nutrire una relazione oltre a condividere il letto.

"Le coppie possono comunque fare della camera da letto uno spazio sacro, anche se scelgono di non dormire insieme", dice Troxel. "Si possono sviluppare dei rituali prima di andare a letto e usare quel tempo per entrare effettivamente in contatto con il partner, invece di stare autonomamente al telefono, al portatile o altro".

La dottoressa incoraggia le coppie a trascorrere del tempo di qualità insieme prima di andare a letto, condividendo i dettagli della giornata e inviandosi messaggi positivi.

"Sappiamo che l'auto-rivelazione fa bene alle relazioni, e fa bene al sonno", ha detto Troxel. "Se si dice al proprio partner che si è grati per lui, è una forma di connessione profonda. La gratitudine fa bene alle relazioni e fa bene al sonno".

Secondo Troxel, un "divorzio del sonno" non deve necessariamente significare letti separati ogni notte. Potrebbe essere solo durante la settimana lavorativa, con i fine settimana trascorsi nello stesso letto. Potrebbe essere una notte sì e una no: le opzioni sono uniche per ogni coppia.

"Non esiste una strategia di riposo unica per tutte le coppie", ha detto Troxel. "Si tratta di trovare la strategia che funziona meglio per voi due".

Fonte: edition.cnn.com