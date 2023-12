Cameron Diaz dice che le voci su Jamie Foxx sul set del loro nuovo film sono "folli".

"Odio davvero tutte le cose che sono state dette sul nostro set", ha detto la Diaz nell'episodio di martedì del podcast "Lipstick on the Rim", aggiungendo poi che le hanno fatto venire voglia di "urlare a squarciagola, tipo: "Di cosa stai parlando?"".

Descrivendo Foxx come "la cheerleader di tutta la troupe", Diaz ha detto che il set del film di Netflix è stato fantastico e che è stato un "professionista a tutti i livelli".

"Gli intoppi che si sono verificati durante la produzione sono cose naturali che accadono", ha detto.

L'attrice ha parlato direttamente di "tutto ciò che è stato detto sul nostro set fino a quando" Foxx è stato ricoverato in ospedale ad aprile - un argomento su cui si è guardata bene dall'approfondire, se non per dire che il premio Oscar ora sta bene.

Affrontando le "cose assurde" che ha sentito sul set, come il fatto che Foxx "stava rendendo tutto infelice e che non avrei mai più fatto un altro film a causa sua", la Diaz ha detto che "mi ha fatto davvero arrabbiare".

Inoltre, quando ha cercato di convincere Foxx a "dire qualcosa al riguardo", lui si è comportato con "tanta classe" e le ha detto di "lasciare che lo dicano - sappiamo la verità".

La Diaz e Foxx hanno già recitato in "Annie" del 2014, l'ultimo film di lei prima del suo ritiro, e in "Any Given Sunday" del 1999, e martedì ha detto che "l'unico motivo" per cui è tornata per "Back in Action" è che avrebbe lavorato con Foxx.

La star di "There's Something About Mary" ha anche detto che tornare a recitare dopo 10 anni "è stato come andare in bicicletta".

"Back in Action" è una commedia d'azione con Diaz, Foxx, Kyle Chandler e Glenn Close e dovrebbe essere disponibile in streaming su Netflix nel 2024.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com