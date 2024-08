- Cambio di capo dell'associazione dei datori di lavoro dopo 24 anni

Al Associazioni degli Imprenditori della Bassa Sassonia (UVN) e l'Istituto dell'Economia del Nord della Germania (INW) c'è un cambiamento alla guida: dopo 24 anni come CEO principale dell'UVN e CEO dell'INW, Volker Müller ha lasciato il suo incarico. Lo ha sostituito Benedikt Hüppe, che in precedenza ha prestato servizio come vice CEO principale dell'UVN.

Il Presidente del Ministero della Bassa Sassonia, Stephan Weil (SPD), ha elogiato Müller durante il suo congedo, descrivendolo come un "networker per eccellenza" che rappresentava una cultura di cooperazione. Il politico SPD ha promesso ai rappresentanti degli affari di lavorare per ridurre la burocrazia. "Vogliamo essere più semplici, più veloci e più economici", ha detto Weil.

Il successore di Müller, Hüppe, ha espresso il desiderio di affidabilità e fiducia nella cooperazione economica. "Sarebbe auspicabile se queste virtù trovassero più spazio nella nostra società e coloro che rispettano le regole e le leggi esistenti non dovessero dimostrarlo costantemente", ha detto.

