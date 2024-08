Cambio anticipato di posizione per un ex poliziotto di Memphis, ora ex ufficiale, in relazione all'incidente mortale di Tyre Nichols.

Emmitt Martin III dovrebbe allinearsi con il suo ex collega Desmond Mills, che ha cambiato la sua posizione in colpevolezza nel processo di novembre, come parte di una risoluzione delle accuse statali e federali mosse contro di loro per il loro ruolo nella morte di Nichols.

Il cambiamento segue la precedente affermazione di innocenza di Martin.

Mills e Martin sono tra il gruppo di cinque ex poliziotti incriminati per la morte di Nichols, un uomo afroamericano di 29 anni. Martin era accusato di violazione dei diritti civili, intimidazione di testimoni e ostacolo alla giustizia.

Non è ancora chiaro se Martin abbia cambiato la sua dichiarazione nel suo processo statale.

CNN ha tentato di contattare il avvocato di Martin più volte, ma non ha ancora ricevuto risposta.

Giovedì, un rappresentante dell'ufficio del procuratore distrettuale di Shelby County ha informato CNN che non erano disposti a discutere la questione in anticipo.

CNN ha rivisto l'ufficio del procuratore distrettuale per un commento venerdì.

