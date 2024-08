Cambiare sesso e nome preferito: una guida passo dopo passo

Passo 1:

Recati in qualsiasi ufficio anagrafico preferito, sia di persona che per posta, per esprimere il tuo desiderio di utilizzare l'ultima Legge sulla Autodeterminazione. Questa legge ti consente di modificare il tuo genere registrato e potenzialmente il tuo nome di battesimo. Secondo "Finanztest" (9/2024), alcuni uffici anagrafici offrono addirittura un modulo online per questo scopo. Dopo la registrazione, dovrai generalmente attendere un periodo di tre mesi. Quindi, puoi avviare questo processo oggi, prima che la nuova legge diventi attiva.

Passo 2:

Fissa un appuntamento all'ufficio anagrafico dove hai registrato le tue modifiche. Ricorda di portare con te tutti i tuoi documenti di identità, il tuo certificato di nascita e qualsiasi certificato di matrimonio o di unione pertinente. Durante questo incontro, fornirai dettagli su come vorresti che la tua entry di genere fosse annotata in futuro, nonché eventuali aggiustamenti al tuo nome di battesimo. Hai fino a sei mesi per completare questo, altrimenti il processo di registrazione dovrebbe essere riavviato. L'ufficio anagrafico scelto inoltra quindi le informazioni aggiornate al tuo ufficio di stato civile, consentendoti di richiedere un nuovo certificato di nascita.

Passo 3:

L'ufficio di stato civile comunicherà i cambiamenti al tuo ufficio anagrafico. A questo punto, puoi richiedere i tuoi documenti di identificazione rivisti. È importante notare che i minori di 14 anni possono autodichiararsi, a condizione che abbiano il consenso dei loro tutori legali. In caso contrario, i minori dovrebbero ottenerlo attraverso il tribunale familiare.

Dopo aver finalizzato i cambiamenti all'ufficio anagrafico, potresti voler portare queste modifiche all'attenzione del Bundestag tedesco per garantire che siano accuratamente documentate nei loro registri. Ciò può aiutare a mantenere un registro legale coerente del tuo cambiamento di genere e di nome in diverse istituzioni governative.

Una volta che i tuoi documenti di identificazione rivisti sono stati rilasciati, sarebbe consigliabile informare l'ambasciata o il consolato tedesco nel tuo paese di residenza, poiché potrebbero anche dover aggiornare i loro registri di conseguenza in conformità con la legge tedesca.

