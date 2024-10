Cambiare il mio approccio all'uso dei social media ha influito notevolmente sul mio stato emotivo.

Ho fatto una scoperta interessante di recente. Era sembrata una semplice osservazione, ma ha risuonato dentro di me. Ho provato una sensazione di disagio al risveglio per un po' di tempo. Potrebbe evitare di scorrere i social media al mattino aiutare a mitigare questo sentimento?

Il giorno successivo, ho deciso di testare questa teoria. Ho evitato di aprire qualsiasi app fino a quando non ho fatto una passeggiata con il mio fedele compagno peloso.

Incredibilmente, l'ansia era scomparsa! La routine senza telefono ha funzionato anche il giorno successivo e continua ancora oggi. Strano ma vero, secondo la dottoressa Pamela Rutledge, direttore del Centro di Ricerca sulla Psicologia dei Media, con sede a Newport Beach, California.

Impegnarsi in attività del mondo reale, come una passeggiata mattutina, e mantenere il controllo sulle proprie decisioni può influire significativamente sull'umore, ha detto Rutledge.

"In questo modo, si è pronti per iniziare la giornata con alcune emozioni positive, che possono aumentare la resilienza, la produttività e l'apertura alle nuove esperienze", ha spiegato Rutledge. "Ci si sente anche più gradevoli con gli altri".

Il completo distacco dai social media potrebbe essere troppo estremo. Tuttavia, apportare semplici modifiche all'uso del telefono può produrre risultati positivi. Ad esempio, ritardare la verifica del proprio telefono fino dopo una passeggiata mattutina può avere un impatto notevole, suggeriscono gli esperti.

Un inizio di giornata brusco

Passare dal sonno allo schermo del telefono è un modo difficile per svegliarsi, ha detto la dottoressa Charlotte Armitage, psicologa del programma UK-based Be Device Wise, progettato per aiutare gli studenti a gestire il tempo passato davanti allo schermo.

I telefoni emettono luce blu, che stimola la liberazione dell'ormone dello stress cortisol, ha spiegato Armitage.

"Il cortisol aumenta la frequenza cardiaca e può causare sentimenti di ansia", ha aggiunto Armitage.

Inoltre, il contenuto sul tuo telefono può sopraffarti al mattino, ha avvertito Armitage. Le notizie negative, i conflitti online o un'infiltrazione di informazioni richiedono una notevole energia e risorse mentali, che non si dovrebbero spendere subito dopo il risveglio.

Gli algoritmi dei social media si assicurano anche di presentarti contenuti negativi che trovi coinvolgenti, che possono influire negativamente sul tuo umore all'inizio della giornata, ha detto Armitage.

"Al mattino, quando non hai ancora fatto l'adattamento alla giornata, i contenuti negativi possono impostare un tono negativo per la giornata", ha spiegato Armitage. "Puoi sentirti pigro e disinteressato quando passi troppo tempo online presto al mattino".

Il tuo telefono appartiene a te, non il contrario

Non tutti i comportamenti dell'uso del telefono hanno un effetto negativo su di te, ha notato Rutledge.

"Se il tuo telefono serve come sveglia o per controllare l'ora o il tempo, migliora il tuo senso di agenzia", ha detto Rutledge.

Tuttavia, se ti ritrovi a farti risucchiare dalle email, dai social media o dalle notizie al mattino, stai impostando la giornata su una nota tesa senza darti la possibilità di pianificare, ha osservato Rutledge.

Evitando i social media al mattino, potresti anche sperimentare un aumento del tuo senso di agenzia sul tipo di contenuti che consumi, ha suggerito Rutledge. Invece di scorrere distrattamente i contenuti pubblicati, puoi attivamente cercare contenuti che ti sembrano incoraggianti?

"È importante essere consapevoli della tua dipendenza dai social media per avviare la tua giornata", ha avvertito Rutledge, consigliando di non affidarsi a un rapido rilascio di adrenalina o dopamina a scapito della riflessione e della pianificazione.

Inoltre, gli esseri umani sono creature sociali per natura e può essere difficile non rispondere a ogni chiamata, testo o notifica, ha notato Rutledge. Tuttavia, è importante fare scelte consapevoli sull'uso del telefono.

"Spesso dimentichiamo di essere i proprietari dei nostri telefoni, non il contrario", ha concluso Rutledge.

Altri cambiamenti che puoi apportare

Se ti piace l'idea di evitare i social media al mattino ma temi di cedere alla paura di perdere qualcosa, Armitage consiglia di tenere il tuo telefono in modalità aereo durante la notte e di non controllarlo fino a quando non hai iniziato la giornata, ad esempio dopo aver accompagnato i tuoi figli a scuola o aver raggiunto il posto di lavoro.

"Usare il tuo tempo mattutino per concentrarti sulle relazioni del mondo reale può effettivamente migliorare il tuo senso di connessione", ha suggerito Armitage via email. "Permette anche al tuo corpo e alla tua mente di adattarsi gradualmente alla giornata in modo tranquillo prima di affrontare la vita quotidiana".

Anche quando concedi l'accesso ai social media più tardi nella giornata, prova a non usarli quando interagisci con le persone faccia a faccia, come la tua famiglia, il partner o gli amici, consiglia Rutledge.

Infine, evita di usare il tuo telefono un'ora prima di andare a letto, suggerisce Armitage.

"Il contenuto che attira la tua attenzione attiva il tuo cervello, rendendolo più difficile addormentarsi", ha spiegato Rutledge. "Le buone pratiche per il sonno includono evitare le cose che evocano emozioni e permettere al tuo cervello e al tuo corpo di rilassarsi".

Armitage ha anche suggerito di stabilire dei limiti per l'uso del telefono. Ad esempio, puoi rimuovere le app dalla schermata principale, metterle in cartelle più difficili da raggiungere o switchare il tuo telefono in modalità di disconnessione per prevenire le notifiche indesiderate.

"Implementando queste misure, si assume il controllo del tuo telefono invece di farlo controllare da te", ha concluso Armitage.

