- Cambiamento nella direzione del Museo della città di Berlino

La città di Berlino accoglie un nuovo management a partire da settembre. Sophie Plagemann prenderà il posto di Paul Spies come direttore artistico e membro del consiglio di fondazione dell'organismo di sorveglianza. Questa transizione è stata annunciata pubblicamente dal dipartimento culturale della città.

Il Senato ha dato il via libera a questo cambiamento del personale, con il senatore della cultura Joe Chialo (CDU) a capo della proposta. Chialo ha espresso fiducia nelle capacità di Plagemann di guidare l'istituzione durante il suo attuale periodo di trasformazione, come dichiarato in una nota stampa.

Dal settembre 2020, Plagemann ricopre il ruolo di responsabile del dipartimento di collezione presso la Fondazione Museo Civico di Berlino. Nel mese di ottobre dell'anno precedente, ha assunto la direzione artistica a tempo parziale, lavorando affianco a Spies.

Spies aveva precedentemente annunciato le sue dimissioni, programmando di lasciare il suo posto in anticipo. Il Museo Civico di Berlino comprende diverse sedi, tra cui il Märkisches Museum nel centro e la mostra "Berlin Global" al Forum Humboldt.

