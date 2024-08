Cambiamento di atteggiamento nei confronti dell'alcol, guerra dei hamburger in aumento, nuovo aspetto dei bunker in tempo di guerra: aggiornamento delle notizie del giorno

Ecco cosa potrebbe aver perso durante la vostra giornata impegnativa:

5 cose

1️⃣ Cambio di atteggiamento: Gli americani, soprattutto quelli under 35, stanno cambiando idea sull'alcol poiché un nuovo studio dimostra che anche il consumo moderato è dannoso per la salute. I giovani adulti stanno scegliendo sempre più l'astinenza mentre i "mocktail" non alcolici diventano più popolari e si sente meno pressione sociale per bere.

2️⃣ Guerra dei burger: La gente non va più a McDonald's per il suo Big Mac. Vanno da Chili's invece. La catena di ristoranti informali ha avuto un grande successo con il suo nuovo burger mentre i ristoranti seduti si confrontano con i loro concorrenti del fast food.

3️⃣ Antico arte: Gli archeologi hanno scoperto un bellissimo mosaico ben conservato che era "nascosto per migliaia di anni" nel nord-ovest dell'Inghilterra. Con pesci e delfini, è stato trovato in una città quasi grande come Pompei ai suoi tempi.

4️⃣ Bunker rinato: Il bunker di St. Pauli a Hamburg, in Germania, è stato costruito con manodopera forzata durante il regime di Adolf Hitler e ha dominato il panorama della città per 80 anni. Ora è stato trasformato in un hotel e complesso ricreativo con un lussureggiante giardino sul tetto.

5️⃣ Teoria moderna: La pietra dell'altare di Stonehenge, che si trova al centro del monumento antico nel sud dell'Inghilterra, probabilmente viene da centinaia di miglia di distanza nell'attuale Scozia. La nuova ricerca ha ribaltato una nozione centenaria sulle sue origini.

Guarda questo

👃 Eau de mayo: Il quarterback dei Tennessee Titans, Will Levis, ha portato il suo amore per i condimenti a un nuovo livello dopo aver collaborato con Hellmann's per lanciare una collaborazione insolita.

Titoli principali

• L'OMS dichiara l'outbreak di mpox un'emergenza sanitaria globale• Trump solleva di nuovo paure di affermazioni di elezioni rubate con gli ultimi attacchi contro Harris• Un giudice rimuove l'avvocato dal caso di diffamazione di Dominion per "comportamento grave"

Guarda qui

🌲 Tornare in natura: L'aeroporto internazionale di Portland nell'Oregon ha appena svelato una nuova terminal principale con molti alberi e un soffitto di legno accattivante. I "terapisti" lama e alpaca fanno anche occasionali apparizioni.

10 miliardi di dollari

🏈 I Dallas Cowboys sono diventati la prima squadra sportiva professionistica valutata più di questa cifra.

Citazione

Lotte degli anziani: La vedova di 78 anni ha detto di saltare i pasti perché i suoi benefici della sicurezza sociale non hanno tenuto il passo con l'aumento del costo del cibo, dell'alloggio e delle cure mediche.

Quiz

✍️ Il cantante Ed Sheeran ha sorpreso i fan in un supermercato vicino a Londra, dove ha firmato il suo autografo in un modo strano. Cosa ha usato?A. LipstickB. Inchiostro per tatuaggiC. Salsa piccanteD.vernice spray⬇️ Scorri verso il basso per la risposta.

Cosa c'è in aria

🕵️‍♀️ Crime vero: Mariska Hargitay non gioca solo un'investigatrice in "Law & Order: SVU". Sta aiutando a risolvere i crimini nella vita reale attraverso il programma End the Backlog.

Buone vibrazioni

🥊 Ci piace concludere su una nota positiva: Cindy Winner Djankeu Ngamba ha affrontato molte sfide crescendo e ha scoperto la sua passione per il pugilato da teenager. Ha vissuto all'altezza del suo nome di battesimo diventando il primo membro della Squadra Olimpica dei Rifugiati a vincere una medaglia.

