- Cambiamenti meteo imprevedibili: una tempesta venerdì, sole radioso sabato, il giro selvaggio di Summer continua.

L'estate rovente del 2024 non ha ancora perso il suo fascino: i prossimi giorni promettono un notevole aumento della temperatura. Tuttavia, ci sono significativi cambiamenti di temperatura all'orizzonte, come previsto dal Servizio Meteorologico Tedesco (DWD). Entro venerdì, le temperature variano tra 20 e 24 gradi nel nord-ovest e tra 25 e 30 gradi nel resto del paese.

DWD: "L'estate non è ancora finita, c'è ancora del sole da godersi ad agosto"

Il giorno più caldo è previsto per sabato. Mentre il nord-ovest avrà 24-29 gradi con molte nuvole, il DWD prevede 29-34 gradi nel resto del paese sotto il sole. Tuttavia, si profila un fronte freddo. Potrebbe scatenare tempeste con potenziale di maltempo lungo il confine con il Benelux nel pomeriggio e nella sera di sabato e spostarsi verso sud-est durante la notte di domenica, raggiungendo la Baviera sud-orientale domenica stessa.

"Successivamente, un'ondata di aria fredda oceanica si abbasserà, portando minimi notturni fino a 10 gradi entro lunedì notte", ha detto il meteorologo del DWD Marcus Beyer. "Dopo di che, si prevede un sistema di alta pressione stabile nella settimana successiva." L'estate non è ancora finita.

Le mappe seguenti offrono un'anteprima della situazione meteorologica attuale:

La mappa interattiva qui sotto fornisce aggiornamenti meteorologici in tempo reale. Puoi anche dare un'occhiata alle previsioni per un momento successivo utilizzando la timeline sotto il grafico. Puoi passare da diversi strati meteorologici, come temporali, pioggia o neve, nell'angolo in alto a destra.

Il servizio è offerto da Windy.com. Si basano sul modello "European Centre for Medium-Range Weather Forecasts" per le loro visualizzazioni e previsioni.

Il grafico qui sotto mostra le temperature massime previste per oggi. È cortesia di Wetter.de, una filiale di RTL Germania come Stern. Fare clic sul grafico ti porterà al fornitore per informazioni più dettagliate.

La mappa interattiva qui sotto presenta le raffiche più forti attualmente in corso. Puoi anche controllare le previsioni per un momento successivo utilizzando la timeline sotto il grafico. Puoi passare tra gli strati meteorologici, come temporali, pioggia o neve, nell'angolo in alto a destra. Una mappa di avviso per maltempo è anche disponibile per la visualizzazione. Puoi regolare manualmente la sezione e zoomare dentro o fuori come desiderato.

La mappa qui sopra indica i luoghi delle raffiche più forti di oggi. Si aggiorna regolarmente. Fare clic sulla mappa ti porterà a Wetter.de, una filiale di RTL Germania come Stern.

DWD.

