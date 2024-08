- Cambiamenti dell'Hessen nel processo di iscrizione all'insegnamento per gli accademici

Per attrarre più esperti nel campo dell'insegnamento nel futuro, l'Assia sta rivedendo i requisiti per tutti i laureati universitari che vogliono cambiare carriera. Chi ha un Master, un Diplom o un Magister può ora insegnare una materia specifica dopo un percorso di mentoring didattico. Il Ministero della Cultura di Wiesbaden ha dichiarato che una legge in tal senso sarà presentata nel parlamento regionale entro la fine dell'anno.

Secondo un portavoce del ministero, "gli aspiranti insegnanti che non hanno competenze in due materie ora avranno la possibilità di entrare nel campo". Questa modifica aiuta anche ad accogliere insegnanti stranieri con competenze in una sola materia.

Il Ministro della Cultura Armin Schwarz (CDU) fornirà ulteriori dettagli riguardo all'anno accademico 2024/2025 alle 10:00 di oggi a Wiesbaden. Le lezioni riprenderanno lunedì dopo le vacanze estive.

