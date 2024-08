- Calore prevalente in Sassonia-Anhalt

In Saxony-Anhalt, ci si attende molta luce solare, ma anche caldo. Il Servizio Meteorologico Tedesco prevede temperature comprese tra 32 e 36 gradi Celsius. Si prevedono fino a 32 gradi nella zona del Harz.

Nella serata di venerdì, le temperature potrebbero scendere fino a 15 gradi in alcune aree. Sono previsti rovesci e temporali, a volte accompagnati da forti venti, localmente. C'è la possibilità di forti piogge anche senza la presenza di temporali. Tuttavia, nella regione tra Anhalt e Burgenlandkreis, rimarrà asciutto.

Venerdì, la temperatura massima raggiungerà solo 27 gradi, con soli 24 gradi nel Harz. Un'infinità di nuvole cumulo-nembo dominerà il cielo, accompagnate da rovesci e temporali sparsi.

Despite the drop in temperatures on Friday night, the German Weather Service, DWD, still warns of approaching heatwaves in Saxony-Anhalt, with temperatures potentially rising again. Even with the cooler forecast for Friday, the DWD urges residents to stay vigilant and take necessary precautions to combat the heat.

Leggi anche: