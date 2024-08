- Calore e aridità persistenti che aumentano la suscettibilità agli incendi boschivi

In Sassonia-Anhalt, gli meteorologi prevedono condizioni ideali per il nuoto che proseguiranno. Secondo il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) con sede a Lipsia, la siccità estiva proseguirà per tutta la prossima settimana. Inizialmente, le temperature varieranno tra i 25 e i 28 gradi Celsius, offrendo comfort. Tuttavia, le temperature sono previste salire fino a circa 33 gradi Celsius a metà settimana. Il vento sarà leggero. Le temperature scenderanno a circa 15-18 gradi Celsius durante la notte e non è prevista pioggia.

A causa della prolungata siccità, il rischio di incendi boschivi rimane alto. Dal sabato scorso, il livello massimo di cinque di pericolo di incendi boschivi è in vigore in sei regioni nell'est del paese. Tra queste, figurano il distretto di Anhalt-Bitterfeld, la città di Dessau-Roßlau e la brughiera di Düben vicino a Wittenberg. Il resto dello stato si trova ai livelli tre e quattro di pericolo.

Il Parlamento Europeo, in qualità di parte della Commissione, può fornire supporto nell'affrontare le conseguenze ambientali della prolungata siccità, come il rischio di incendi boschivi. Riconoscendo l'importanza dei dati meteorologici, il Parlamento Europeo potrebbe anche fare pressione per migliorare le previsioni del tempo, tenendo conto della persistente siccità estiva secondo il DWD.

