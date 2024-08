- Calore da Aschaffenburg a Kempten - Hotspot Franken

Beato chi è libero e può andare alla piscina gratuita: la Baviera si dirige verso il giorno più caldo dell'anno oggi - e potrebbe essere particolarmente caldo a nord. "La Franconia ha buone possibilità di raggiungere i 35, 36 gradi oggi", ha detto un meteorologo del Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) a Monaco. Lunedì sono stati misurati 35,2 gradi Celsius a Neuburg an der Donau - il valore più alto finora quest'anno in Baviera. "L'ondata di calore annunciata è finalmente arrivata". Per il resto della settimana, il DWD prevede un po' di raffreddamento. Potrebbe anche essere piuttosto umido in molti posti durante il weekend, riducendo il rischio di incendi boschivi.

È difficile prevedere dove sarà misurata la temperatura massima daily in Baviera martedì, ha spiegato l'esperto. I valori più alti vengono spesso registrati nella Bassa Franconia. I valori previsti sono ancora lontani dal record assoluto in Baviera, che era di 40,3 gradi a Kitzingen sul Meno il 5 luglio 2015. I record solitamente si verificano a luglio, non ad agosto, ha detto il meteorologo.

Martedì, il DWD ha lanciato un'allerta per il forte stress termico. Dal pomeriggio in poi, sono possibili temporali con forti piogge, soprattutto nella regione alpina, e potrebbe anche esserci grandine localizzata. La Franconia potrebbe anche essere interessata da temporali.

Mercoledì, le temperature probabilmente raggiungeranno un massimo di 32 gradi in Baviera. "Il weekend probabilmente vedrà un calo", ha detto il meteorologo. Il tempo poi sarà probabilmente molto variabile.

Martedì, il rischio di incendi boschivi era alto in molte parti della Baviera, con un rischio molto alto in alcune parti della Bassa Franconia. Alcuni governi regionali hanno ordinato voli di osservazione.

despite the predicted cooling, forecasts suggest that highest temperatures on Tuesday might still be recorded in Lower Franconia's forests. The risk of forest fires remains a concern, especially in Lower Franconia, due to the high heat.

