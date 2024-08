- Calore a Berlino: fino a 31 gradi

A Berlino, oggi fa molto caldo con temperature massime di 28-31 gradi – le piscine all'aperto sono affollate. Secondo il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD), l'alta pressione e l'aria molto calda e secca stanno influenzando il tempo a Berlino. Non è fino alla sera che il DWD si aspetta temperature più basse di 14-18 gradi e localmente pioggia e temporali.

La piscina all'aperto a Neukölln è già piena

Per sfuggire al caldo, molte persone si stanno riversando nelle piscine di Berlino. Le piscine all'aperto a Neukölln e Mariendorf hanno iniziato a riempirsi dalle prime ore del mattino. All'ora di pranzo, la piscina all'aperto di Neukölln e la piscina combinata di Gropiusstadt erano già al completo. Solo coloro che hanno già acquistato un biglietto in anticipo possono ancora entrare, come riferito da Martina van der Wehr, portavoce delle Operazioni delle Piscine di Berlino.

Si sta anche riempiendo nelle piscine di Kreuzberg, Wilmersdorf, Humboldthain e Pankow. Puoi controllare il sito web delle Operazioni delle Piscine di Berlino per vedere quali piscine hanno ancora spazio.

Il bus del caldo fornisce bevande e cibo ai senzatetto

Mentre altri godono del sole nella piscina all'aperto, il caldo può essere un peso significativo per molte persone senza fissa dimora. "Non puoi fare la doccia, sei sdraiato su un cemento duro al caldo, non hai la crema solare, le mani sono appiccicose - non è carino", dice Barbara Breuer, portavoce della Missione della Città di Berlino.

Il personale della Missione della Città opera un cosiddetto bus del caldo. Con questo, portano bevande, cibo o consigli per la salute alle persone per le strade. Il Dipartimento Senatorio per gli Affari Sociali elenca dozzine di iniziative per il sollievo dal caldo. Breuer dice che l'aiuto è molto apprezzato, con le persone che mostrano grande gratitudine.

Secondo Breuer, il bus del caldo spesso cerca persone con mobilità ridotta e intrattiene conversazioni con loro. "Se hai relazioni con le persone, puoi rispondere alle loro esigenze e adattare l'aiuto", dice lei. Pertanto, è importante per la Missione della Città mantenere i contatti in estate. "In estate, i rifugi di emergenza sono chiusi, le persone sono da sole". La senzatetto dovrebbe essere vista come un problema tutto l'anno.

Secondo i vigili del fuoco, non sono stati chiamati più spesso nonostante le temperature elevate fino al pomeriggio.

