- Calma nelle caserme antincendio forestali - Natura rimessa in salvo dopo un incendio

Sabbia molto più chiara, sulla quale giacciono i resti carbonizzati di pini: dove un anno fa c'era la foresta, ora c'è solo desolazione. Nel giugno 2023, le fiamme hanno infuriato per due settimane vicino a Jüterbog (distretto di Teltow-Fläming). L'incendio boschivo ha interessato un'area di 700 ettari, più di 950 campi da calcio, in un'ex area di addestramento militare.

Andreas Meißner, direttore della Fondazione per la Natura e il Paesaggio del Brandeburgo, parla di gravi impatti sull'area protetta di Jüterbog un anno dopo: "L'area è stata riportata all'epoca del Dopoglasiale". Un passo indietro per la natura preziosa che dovrebbe svilupparsi in un'area selvaggia a Jüterbog.

Stagione rilassata - meno incendi boschivi rispetto agli anni passati

Questo anno l'allarme per gli incendi boschivi non è ancora suonato. Abbondanti piogge hanno garantito il relax, ha detto Philipp Haase, vice responsabile della protezione antincendio boschivo. "Probabilmente vivremo l'anno meno a rischio di incendi boschivi degli ultimi dieci anni". Fino ad agosto ci sono stati 116 incendi boschivi in Brandeburgo, interessando un'area di 15,4 ettari.

Un confronto: Soprattutto la stagione 2022 è stata un anno estremo con 521 incendi boschivi e quasi 1.426 ettari di foresta danneggiata.elicotteri, aerei, droni e centinaia di pompieri sono stati dispiegati in passato, soprattutto perché le aree contaminate da vecchie munizioni rendono difficile il combattimento degli incendi.

Foresta statale in allerta massima

Anche se questa stagione potrebbe rivelarsi relativamente harmless, il Brandeburgo con i suoi suoli sabbiosi e molte pini appartiene alle regioni più secche della Germania. Inoltre, anche i faggi e i castagni sono danneggiati dopo gli anni secchi.

"Rimaniamo in allerta massima", ha detto Haase riguardo al rischio di incendi boschivi. Due centri di controllo degli incendi boschivi monitorano il Brandeburgo con l'ausilio di oltre 100 sensori. Inoltre, il grande caldo e soprattutto la siccità potrebbero ancora arrivare fino alla fine della stagione degli incendi in settembre.

Siccità insolita in parti del Brandeburgo

Secondo il Servizio Meteorologico Tedesco, la Germania ha ricevuto dalla pioggia da luglio 2023 a giugno 2024 come mai prima d'ora da quando sono iniziate le misurazioni nel 1881. Tuttavia, il monitor della siccità del Centro Helmholtz per la Ricerca sull'Ambiente mostra alcuni punti nel sud e nel nord-est del Brandeburgo. La siccità insolita nel terreno prevale nei distretti di Oberspreewald-Lausitz, Barnim, Uckermark e Märkisch-Oderland.

La pioggia degli ultimi mesi non può compensare gli ultimi anni secchi, soprattutto riguardo al livello delle acque sotterranee, secondo il ministero dell'ambiente. Alla luce del cambiamento climatico, è anche importante che la pioggia sia meglio trattenuta nel paesaggio - ad esempio attraverso la protezione dei torbi e con precauzioni per le piogge intense, ha detto l'autorità a Potsdam.

Il governo statale ha annunciato che espanderà la protezione contro gli incendi e i disastri naturali in futuro. Il sito di Wünsdorf diventerà il centro di protezione antincendio e disastri nonché un centro di competenza per gli incendi boschivi. Il ministro dell'Agricoltura Axel Vogel (Verdi) ha sempre chiamato per più velocità nella conversione dei boschi per renderli più resistenti agli incendi e alle estreme climatiche con più foglie larghe.

Le fasce di protezione e più idranti antincendio dovrebbero aiutare.

Espandere un sistema di protezione antincendio boschivo è anche considerato cruciale per fermare meglio gli incendi. La Fondazione per la Natura e il Paesaggio ha installato nuovi idranti antincendio. Nelle aree protette, sono stati ampliati molti chilometri di fasce di protezione, ha detto il conservazionista Meißner. Ciò consentirebbe agli incendi di bruciare come incendi del terreno, come è successo nel 2023.

Nella zona selvaggia di Jüterbog, dove vivono specie animali e vegetali rare, i conservazionisti sperano ora che il paesaggio possa recuperare il più possibile senza nuovi incendi boschivi.

La situazione meteorologica attuale nel Brandeburgo è stata favorevole, con meno incendi boschivi e abbondanti piogge, garantendo una stagione più rilassata rispetto agli estremi incendi boschivi dell'anno scorso. Tuttavia, il Servizio Meteorologico Tedesco ha segnalato una siccità insolita in alcune aree del Brandeburgo, come Oberspreewald-Lausitz, Barnim, Uckermark e Märkisch-Oderland, che potrebbe rappresentare una minaccia potenziale in futuro.

Leggi anche: