- Caldo, temporali e forti piogge, soprattutto nel sud della Baviera

In particolare nel sud della Baviera, quest'estate turbolenta porta di nuovo tempeste e piogge torrenziali: il Servizio Meteorologico Tedesco prevede tempeste sparse con pioggia intensa, grandine e raffiche di vento per lo Stato Libero, con il rischio che aumenta nel pomeriggio. Aria molto calda e umida subtropicale si sta spostando verso la Baviera dal sud-ovest. Localmente, sono possibili forti piogge con fino a 40 litri per metro quadrato e raffiche di vento fino a 100 chilometri orari, con il rischio più alto in Svevia e Alta Baviera.

