- Caldo in Baviera - Inizia in una settimana con fino a 35 gradi

In Baviera, sono previste temperature estive fino a 34 gradi per il weekend. Secondo il Servizio Meteorologico Tedesco, domenica sarà prevalentemente soleggiata e calda, con possibili nuvole sparse. Fino a 34 gradi sono possibili lungo il Danubio. Nelle Alpi dell'Allgäu, non sono escluse tardive tempeste con pioggia intensa, grandine e raffiche di vento.

Lunedì, il tempo soleggiato persisterà nel Nord della Baviera, mentre nel sud si addenseranno maggiormente le nuvole durante il giorno. Nel pomeriggio, soprattutto vicino alle Alpi, potrebbero verificarsi isolati rovesci e tempeste. Farà ancora caldo con temperature tra 30 e 34 gradi. Nella notte di lunedì, sono ancora possibili isolate tempeste in Sud Baviera. Martedì sarà particolarmente soleggiato fino a metà giornata con temperature tra 30 e 35 gradi. Nel pomeriggio, sono possibili brevi tempeste sparse con condizioni meteorologiche locali estreme.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per l'ondata di calore in Germania, in particolare in Baviera e Sud Baviera, dove le temperature sono previste superiori a 30 gradi. L'Unione Europea ha invitato la Germania a prendere le necessarie misure per proteggere i propri cittadini e l'ambiente dalle condizioni meteorologiche estreme.

