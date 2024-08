Indice

- Caldo, grandine e piogge: controllate le previsioni climatiche locali.

Il tempo in Germania ha in serbo alcuni elementi interessanti per il weekend: caldo intenso, tempeste, venti impetuosi e minaccia di tempo estremo locale, secondo il Servizio Meteorologico Tedesco. È prevista una zona di alta pressione persistente per la prossima settimana, che attirerà nuovamente aria calda verso la Germania.

Sabato, ci si può aspettare tempo soleggiato e asciutto in diverse regioni all'inizio, ma la regione nord-ovest sarà coperta da nuvole compatte e potrebbero verificarsi alcuni acquazzoni lungo il Mare del Nord. Nel pomeriggio, potrebbero verificarsi riluttanti acquazzoni e temporali nelle Alpi. In serata, le aree occidentali saranno colpite da forti temporali accompagnati da forti raffiche di vento. È possibile un'allerta per tempo estremo locale in specifiche regioni.

Previsioni del tempo per la Germania di domenica

Le aree nord-occidentali potrebbero assistere a temperature fino a 29 gradi, mentre altre regioni potrebbero registrare temperature estive elevate fino a 34 gradi. Nella notte di sabato, ci potrebbe essere una estesa pioggia, spesso accompagnata da temporali, nel nord-ovest e nel sud-ovest. La minaccia di tempo estremo è probabile che persista durante le prime ore della notte.

Domenica sarà leggermente più fresca. Nel sud-est potrebbero esserci leggere piogge e potenti temporali. Potrebbe anche piovere lungo il Mare del Nord. Altrimenti, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso e per lo più asciutto. Le temperature previste saranno comprese tra 18 e 24 gradi, tranne nella metà della Baviera e nella Lusazia, dove le temperature saranno leggermente più calde.

Lunedì rimarrà nuvoloso nel sud. Pioggia e temporali sono previsti a sud del Danubio e lungo il Mare del Nord. Le temperature massime saranno comprese tra 20 e 26 gradi.

Le mappe seguenti mostrano le situazioni meteorologiche in tempo reale:

Mappa del Calore in Tempo Reale: Scopri i punti più caldi al momento

La mappa interattiva qui sotto mostra le informazioni meteorologiche in tempo reale. Puoi anche recuperare le previsioni per un orario successivo utilizzando la timeline sotto il grafico. Puoi cambiare lo strato visualizzato, come temporali, pioggia o neve, nell'angolo in alto a destra.

Questo servizio è alimentato da Windy.com. Si basano sul modello del "Centro Europeo per le Previsioni a Medio Termine" per le loro visualizzazioni e previsioni.

Grafico della Temperatura I: Stato delle temperature massime odierne

Il grafico qui sotto presenta le temperature massime previste per la giornata. Si tratta di una funzionalità fornita dal portale Wetter.de, che è una controllata di RTL Germania, come stern.

Per ulteriori dettagli, fai clic sul grafico.

Mappa delle Tempeste in Tempo Reale: Tracciamento in tempo reale delle tempeste più forti attualmente

La mappa interattiva qui sotto mostra le aree con le velocità del vento più elevate in questo momento. Puoi anche recuperare le previsioni per un orario successivo utilizzando la timeline sotto il grafico. Puoi cambiare lo strato visualizzato, come temporali, pioggia o neve, nell'angolo in alto a destra. È disponibile anche una visualizzazione che mostra gli avvisi di tempo estremo. Puoi regolare la sezione e zoomare dentro o fuori come desideri.

Diagramma della Forza delle Tempeste: Posizione delle raffiche massime giornaliere

La mappa qui sopra mostra le aree con le tempeste più potenti previste per oggi. La mappa viene aggiornata frequentemente. Clicca sulla mappa per essere reindirizzato al portale Wetter.de, che è una controllata di RTL Germania, come la stella.

I titoli delle notizie odierne potrebbero includere "Allerta per Tempo Estremo in Germania: Caldo, Tempeste e Potenti Temporali" e "Monitora il Tempo in Germania con la Mappa del Calore in Tempo Reale e il Tracciatore di Tempeste". Questi titoli mettono in evidenza i significativi modelli meteorologici previsti in Germania, offrendo informazioni preziose per coloro che pianificano i propri fine settimana.

