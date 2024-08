Caldo estremo seguito da temporali

Fa caldo in Germania e l'umidità sta rendendo sempre più sgradevole la situazione. Durante la settimana, l'energia si accumula sotto forma di tempeste che si diffondono. Minacciano tempo brutto.

Tra il caldo e i fulmini, saranno giorni difficili in Germania. Una cresta di alta pressione, formata dall'alta pressione del Baltico "Maschal" e dall'alta pressione "Leander" sui Balcani, tiene il tempo qui in pugno. Questo porta temperature superiori a 35 gradi in alcune regioni. Tuttavia, le tempeste sono già scatenate in Francia dalla bassa "Petra".

Nei prossimi giorni, l'influenza dell'alta pressione continuerà a spostarsi verso est. Mercoledì, una bassa pressione di tempesta sarà proprio al centro della Germania, aumentando il rischio di tempo brutto. Giovedì, una spinta di alta pressione si spingerà verso la Germania dal sud-ovest. Ma andiamo con ordine. Un'analisi più dettagliata rivela:

Il martedì, il tempo nell'Est della Germania mostra il suo lato soleggiato. A Berlino, Brandeburgo e Mecklenburg-Vorpommern, le temperature sono gradevoli e l'aria rimane per lo più priva di umidità. Tuttavia, il quadro è diverso nel sud e nel nord-ovest della Germania: nell'aria umida e umida, possono formarsi localmente forti tempeste, accompagnate da forti piogge, grandine e venti impetuosi. Le temperature raggiungeranno circa 25 gradi sul Mar Baltico, aumentando a valori compresi tra 30 e 35 gradi nell'entroterra, mentre sono possibili fino a 37 gradi nel sud-ovest.

Il mercoledì, le tempeste si diffonderanno ulteriormente e assumeranno caratteristiche severe in alcuni luoghi. Mentre il sole splenderà più a lungo nell'est, la probabilità di tempeste aumenterà anche lì nel pomeriggio e nella sera. Le temperature massime andranno da 24 gradi a Emden a 34 gradi in Sassonia e nella Niederlausitz.

Il giovedì, il tempo brutto si calmerà, ma le tempeste possono verificarsi di nuovo dalla regione del Sud alla Lausitz. Nell'ovest, è prevista una gradevole miscela di sole e nuvole. Il venerdì sarà variabile nel nord e nell'ovest con piogge a temperature comprese tra 21 e 26 gradi. Nel sud e nell'est, sono possibili isolate tempeste, ma il rischio di tempo brutto diminuirà significativamente. Le temperature raggiungeranno nuovamente valori estivi compresi tra 26 e 31 gradi.

