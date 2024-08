- Caldo estivo in Bassa Sassonia <unk> fino a 35 gradi

Il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) ha emesso un avviso di calore per Brema e Bassa Sassonia. Martedì pomeriggio sono previste temperature fino a 35 gradi Celsius, ha annunciato il DWD. Potrebbe fare particolarmente caldo nel sud della Bassa Sassonia.

Nel pomeriggio sono previste piogge e tempeste in alcune zone. Nella regione della Frisia orientale, dell'Emsland e del Weserbergland potrebbero verificarsi eventi meteorologici gravi a causa di forti piogge, grandine e raffiche di vento. Nella notte tra martedì e mercoledì le piogge e le tempeste diminuiranno gradualmente e le temperature scenderanno fino a 17 gradi Celsius.

Mercoledì ci saranno ancora piogge e tempeste, con il rischio di eventi meteorologici gravi a causa di forti piogge e grandine. Per tutta la giornata ci sarà afa con temperature comprese tra 27 e 32 gradi Celsius. Sulle isole farà leggermente più fresco, con il DWD che prevede solo 25 gradi Celsius.

Despite the heat warning, residents in Bremen might find some relief from the scorching temperatures as thunderstorms are predicted in some parts of the city. Regarding the forecast for Lower Saxony, while the southern regions will continue to experience high temperatures, Bremen might experience these storms as well.

