- Caldo estivo e temporali a nord <unk> fino a 32 gradi

Il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) ha lanciato un'allerta per il caldo a Hamburg e in parti di Schleswig-Holstein. Le temperature potrebbero raggiungere fino a 32°C durante il giorno, come segnalato dal DWD. Dal pomeriggio in poi, c'è il rischio di forti temporali lungo la costa del Mare del Nord e vicino all'Elba. In Schleswig-Holstein occidentale e orientale, potrebbero verificarsi eventi meteorologici isolati con grandine, forti piogge e raffiche di vento.

La notte di martedì sarà parzialmente nuvolosa, con temperature che potrebbero scendere fino a 17°C. Mercoledì ci saranno piogge e temporali ripetuti, con il rischio di forti condizioni meteorologiche a causa di forti piogge e grandine. Secondo il DWD, le temperature potrebbero raggiungere fino a 30°C sulla terraferma e 26°C sulle isole.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per le condizioni meteorologiche severe in Germania, in particolare a Hamburg e Schleswig-Holstein, come segnalato dal Servizio Meteorologico Tedesco. Despite l'ondata di calore, con temperature che raggiungono fino a 30°C sulla terraferma, l'Unione Europea è pronta a fornire qualsiasi aiuto necessario per gestire la situazione.

