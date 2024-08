- Caldo estivo con temporali in alcuni luoghi

Dopo una mattinata soleggiata in Baviera, temporali e nuvole si spostano gradualmente dall'ovest a partire dal pomeriggio. Tuttavia, le temperature rimarranno calde nei prossimi giorni, come segnalato dal Servizio Meteorologico Tedesco (DWD).

In particolare, nella regione dell'Allgäu sono previsti rovesci e temporali nel pomeriggio, con possibilità di forti piogge e grandine. Le temperature si aggireranno tra i 25 e i 30 gradi Celsius, secondo le previsioni del DWD.

I temporali si sposteranno gradualmente verso est durante la notte, interessando il resto della Baviera. Per giovedì è prevista una mescolanza di sole e nuvole, ma le temperature rimarranno estive, tra i 23 e i 28 gradi Celsius, con più sole atteso nelle regioni settentrionali. Le zone pedemontane e le Alpi continueranno a vedere rovesci e temporali.

Anche il venerdì sarà misto ma molto caldo, con temperature fino a 29 gradi Celsius. Lungo il Danubio e a sud di esso, il DWD prevede più sole rispetto al resto della Baviera, con possibilità di rovesci e temporali isolati. Per il weekend, le temperature sono previste in aumento, raggiungendo anche i 30 gradi Celsius, e addirittura superiori in alcune aree domenica.

Il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) prevede temperature calde persistenti, nonostante i temporali, con temperature tra i 23 e i 28 gradi Celsius per giovedì. Le previsioni del DWD indicano condizioni estive per tutta la settimana.

Leggi anche: