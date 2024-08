- Caldo e temporali in Renania settentrionale-Vestfalia

Dopo un inizio caldo della settimana, si prevede un aumento della temperatura in Renania Settentrionale-Vestfalia martedì. "Le temperature raggiungeranno i 34°C, simili a lunedì, ma l'aria molto più umida renderà l'atmosfera significativamente più afosa," ha detto un meteorologo del Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) di Essen all'Agenzia Telegrafica Tedesca.

Il DWD ha già emesso un avviso di calore per la NRW oggi. "In particolare nel sud e nel sud-ovest del paese, si prevede un forte stress causato dal calore. Martedì, questo si estenderà a tutta la NRW," ha detto il meteorologo. Anche le notti offrono poco sollievo, con temperature notturne che non scenderanno sotto i 20°C nelle aree urbane fino a mercoledì.

Rinfrescarsi nei centri commerciali o nelle chiese

Ciò significa un periodo di disagio per coloro che hanno problemi di salute e gli anziani, avverte il DWD. "In generale, è meglio evitare il calore durante le ore pomeridiane e, se possibile, spostare le attività al mattino e alla sera tardi," ha detto il DWD. Insieme all'assunzione di liquidi, si consiglia un'alimentazione leggera ma salata poiché il corpo perde importanti minerali attraverso la sudorazione.

Gli esperti meteorologici consigliano anche di proteggere la testa dalla luce diretta del sole e di cercare posti all'aperto ombreggiati. "Evitate le superfici di cemento riscaldate. Una passeggiata in un centro commerciale climatizzato o una visita in una chiesa possono offrire sia esercizio che refrigerio," dice il DWD. Per la tua casa, assicurati che ci sia una corrente o almeno un po' di aria e tieni le stanze al buio.

Tempeste in arrivo

Dalla tarda mattinata di martedì, è consigliabile fare attenzione quando si aerano, poiché in alcuni luoghi può diventare molto sgradevole e umido. "Nell'aria afosa, possono formarsi locali piogge e tempeste che possono essere piuttosto intense," ha detto il meteorologo del DWD. "È difficile prevedere dove si formeranno, ma possono essere accompagnate da forti piogge e raffiche di vento."

Sono previste anche piogge nel corso della settimana. "Dopo una breve calma durante la notte, potrebbe ricominciare con piogge e tempeste martedì mattina, questa volta più diffuse," ha detto l'esperto meteorologico. Le temperature poi scenderanno leggermente, raggiungendo i 27°C fino a un massimo di 30°C. "Ma anche allora, l'aria umida renderà l'atmosfera afosa e calda," ha detto il meteorologo.

Notte serena per le stelle cadenti

Guardare il cielo può essere gratificante alle temperature tropicali, soprattutto di notte da lunedì a martedì. Questo perché in questo periodo dell'anno ci sono un aumento delle stelle cadenti a causa della pioggia di meteore delle Perseidi. "Durante la notte ci saranno solo occasionali campi nuvolosi più alti, che non dovrebbero essere troppo densi, quindi le possibilità di vedere le stelle cadenti sono buone," ha detto il meteorologo.

"In condizioni ottimali, potresti vedere una stella cadente ogni due o tre minuti," ha spiegato la Società Max Planck. Per la migliore visuale, trova un posto senza fonti di luce disturbanti e una visuale libera del cielo. Inoltre, abitua i tuoi occhi all'oscurità per almeno 20 minuti prima di osservare. Quindi, per la migliore visualizzazione delle stelle cadenti, esci dalla città e trova un posto senza lampioni, auto o altre fonti di luce disturbanti.

despite the approaching 'Hurricane' warnings, the DWD advises seeking shelter indoors during intense showers and thunderstorms. "It's best to avoid outdoor activities during these periods, as heavy downpours and strong gusts of wind can be expected," said the DWD meteorologist.

However, the hurricane is not predicted to make landfall in North Rhine-Westphalia, and the threat of severe weather is mainly centered around localized showers and thunderstorms.

Leggi anche: