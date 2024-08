- Caldo e tempeste estreme: ecco come sarà il tempo nel sud-ovest

Dopo una settimana iniziata con le temperature più alte dell'anno, i residenti del Baden-Württemberg possono aspettarsi forti temporali e piogge torrenziali in alcune aree fino a mercoledì. Il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) ha emesso un avviso di maltempo per l'intero sud-ovest.

Fino a mezzanotte di martedì, c'è il rischio locale di forti piogge con quantità fino a 50 litri per metro quadro in un breve periodo, grandine con dimensioni fino a tre centimetri e forti raffiche di vento fino a 90 chilometri orari.

Si prevedono allagamenti in alcune aree e disagi al traffico. "I temporali si stanno diffondendo dalla Foresta Nera", ha detto la meteorologa del DWD Sarah Müller. Non è ancora possibile prevedere esattamente dove diventerà critico.

Sono previsti altri temporali mercoledì. Durante la giornata potrebbero esserci temporali isolati, ha detto un portavoce. Sono possibili forti piogge con 50 litri per metro quadro, equivalenti a metà della pioggia di un mese. Rispetto a martedì, la frequenza dei temporali è prevista in aumento.

L'attività dei fulmini potrebbe anche essere molto alta, secondo il DWD. A causa dell'aumento dell'umidità e delle temperature più elevate, c'è più energia nell'aria, ha spiegato un esperto. Si consiglia di cercare riparo durante i forti temporali.

L'avviso di caldo remains in vigore. Temperature superiori a 36 gradi erano possibili martedì. Secondo le stime attuali, le temperature registrate lunedì e martedì sono probabili le più alte dell'anno, ha detto l'esperto. A Ohlsbach (Ortenaukreis), la temperatura ha già raggiunto i 35,6 gradi lunedì.

L'indice UV era anche alto martedì pomeriggio, secondo il DWD, indicando un alto rischio di scottature. I residenti del Baden-Württemberg dovrebbero proteggersi dal sole.

Le temperature nel Baden-Württemberg potrebbero raggiungere circa 30 gradi nei prossimi giorni. Allora il consiglio è: bere tanto, stare all'ombra, ventilare di notte, indossare abiti leggeri, applicare la protezione solare e prestare attenzione agli altri. In generale, il Ministero della Salute di Stoccarda raccomanda di stare al chiuso o all'ombra durante il caldo di mezzogiorno e evitare sforzi fisici.

Le temperature sono previste scendere significativamente sotto i 30 gradi entro il fine settimana, portando un po' di sollievo.

