- Caldo e forti temporali nel Nord Baden

Dopo una settimana iniziata con le temperature più alte dell'anno finora nel sud-ovest, i residenti del Nord Baden possono aspettarsi temporali violenti e forti piogge fino a mercoledì. Non è prevista alcuna diminuzione delle temperature fino alla prossima settimana.

Con una temperatura massima di 36,3 gradi Celsius, Waghäusel-Kirrlach nel distretto di Karlsruhe ha registrato la seconda temperatura più alta in Germania, secondo i dati preliminari del Servizio Meteorologico Tedesco (DWD). Bad Neuenahr-Ahrweiler nella Renania-Palatinato ha raggiunto la vetta con 36,5 gradi, ha detto un meteorologo del DWD. Questo ha reso martedì il giorno più caldo dell'anno finora, superando il precedente record di 35,7 gradi.

Il secondo giorno più caldo dell'anno in Germania è stato registrato anche in Baden-Württemberg lunedì: a Ohlsbach la temperatura è salita a 35,6 gradi, alla pari del precedente record dell'anno.

Temporali previsti per mercoledì

Mercoledì è previsto un tempo tempestoso, con la metà settentrionale del paese più colpita. Possibili sono piogge intense fino a 25 litri per metro quadrato in un'ora, grandine e raffiche fino a 80 km/h.

Avviso di calore in vigore

Sulla base delle previsioni attuali, le temperature registrate lunedì e martedì sono probabili le più alte dell'anno, ha stimato un esperto del DWD.

Le temperature in Baden-Württemberg potrebbero ancora raggiungere i 30 gradi nei prossimi giorni, quindi è importante bere molta acqua, stare all'ombra, ventilare di notte, indossare abiti leggeri, applicare la crema solare e prestare attenzione agli altri. Il Ministero della Salute di Stoccarda consiglia generalmente di rimanere al chiuso o all'ombra durante il caldo di mezzogiorno e di evitare sforzi fisici.

Le temperature dovrebbero scendere sotto i 30 gradi entro il fine settimana, con tempo più fresco e temperature comprese tra 24 e 28 gradi.

