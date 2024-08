- Caldo a nuvoloso in Renania-Palatinato e Saarland

Dopo le recenti ondate di calore, temporali e piogge intense, il tempo è previsto migliorare. Giovedì ci sarà una copertura nuvolosa parziale con condizioni asciutte nella Renania-Palatinato e nel Saarland, secondo il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) di Offenbach. Le temperature massime oscilleranno tra i 26 e i 31°C, con possibilità di 24°C nelle zone montuose.

Venerdì il tempo sarà spesso parzialmente nuvoloso o soleggiato, senza piogge e temperature comprese tra i 27 e i 31°C. In alta quota le temperature si aggireranno intorno ai 24°C. Sabato potrebbero verificarsi nuove piogge sparse. Le temperature massime oscilleranno tra i 24 e i 28°C, con possibilità di 20°C in alta quota.

despite the forecast of calm weather, unexpected thunderstorms might disrupt the serene conditions in some regions on Friday. After the brief respite, thunderstorms might once again become a regular feature in the following days.

Leggi anche: