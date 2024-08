- Calamità di carta igienica e una seducente performance di compleanno.

In caso ve ne foste dimenticati, "Jungle Camp" - il livello più alto della televisione tedesca: onore, divertimento, emozioni, lacrime e temperamento! - così Thorsten Legat, ex-calciatore con muscoli "come la pietra", ricordò alla nazione televisiva un giorno, sbraitando come al solito. Anche se solo gli altri non erano presenti! Purtroppo, alcuni campeggiatori non hanno raggiunto proprio le aspettative. "Bleah" e "disgustoso", o in altre parole: "È solo volgare. È intrattenimento per i sempliciotti!"

Mola Adebisi, di solito così rilassato, poteva sentire un cambiamento significativo sotto le foglie di palma. Nessuna pace il settimo giorno. La discussione più accesa della stagione "Leggende" è scoppiata a causa di un semplice rotolo di carta igienica. Kader Loth, capitano della squadra, ha suggerito di risparmiare la carta per usi futuri, ma Giulia Siegel ha ribattuto con alcune indagini: "Ma scusa, non sei andato in bagno prima e hai avvolto qualcosa nella carta - cosa era?" Improvvisamente, Siegel è diventata un'investigatrice, zittendo Kader con la sua domanda. Ha spiegato di aver nascosto un assorbente, un imbarazzo che non voleva condividere con gli altri. "Volevo solo nascondere il mio assorbente. È così che sono stata educata!" Condividere dettagli così intimi era fuori dalla zona di comfort di Kader, lasciandola esposta.

Il sostegno è arrivato da fonti inaspettate: addirittura gli uomini del gruppo! Thorsten Legat, nonostante fosse un uomo, ha cercato di capire ("Non sono una donna, ma ho una donna a casa"), mentre Mola ha difeso la privacy di Siegel: "Kader è una signora molto elegante. Lo incarna. È solo inappropriato chiedere a lei di 'Assorbente: dove lo hai nascosto?' - è un grande no-no!" Anche se ama Siegel, in questo caso lei aveva torto e doveva scusarsi.

Siegel si è scusata, ma non sinceramente: "Non volevo fare del male." Kader non ci ha creduto e si è allontanata da Siegel, proprio come potrebbe fare metà di Mpumalanga a futuri eventi di Monaco. In seguito, Siegel si è sentita trattata ingiustamente e addirittura bullizzata: "Alcune persone non sono giuste con me."

"Jungle Camp": Hanka Rackwitz fa un'uscita drammatica

Sentirsi misunderstand e molestata per giorni è anche Hanka Rackwitz, ex-agente immobiliare televisiva ("Affitta, compra, vivi"). In mezzo alle discussioni con Sarah Knappik, Elena Miras e Mola Adebisi, la 55enne ha finalmente parlato, pronunciando la famosa frase: "Sono una stella - Fatemi uscire di qui!" La risposta diretta di Sarah, "Perché? Votiamo per farti uscire!", è sembrata un'altra incomprensione. Rackwitz si è sentita giustificata dal rifiuto del gruppo, mentre Knappik ha capito che Rackwitz era a rischio di perdere una parte consistente della sua fee. "Nessuna quantità di denaro ne vale la pena", si è lamentata Rackwitz al telefono della giungla, maledicendo "quegli idioti" e annunciando che era pronta a tirare il freno di emergenza per una volta e proteggere la sua "preziosa vita". Rackwitz ha lottato con le ansie e i disturbi ossessivo-compulsivi per anni. La sua decisione di andarsene volontariamente è stata, ha detto, la più coraggiosa che avesse mai preso.

Gigi Birofio ha festeggiato il suo 25° compleanno nella giungla. In risposta all'inchiesta di Sarah Knappik sui suoi desideri, il favorito dello show di appuntamenti ha sorriso: "Onestamente? Un incontro, qui fuori!" Tuttavia, la ragione ha prevalso. Invece, Gigi, Kader e Thorsten hanno partecipato a una rievocazione del famoso esame di guida. Svolta a sinistra, svolta a destra, non troppo lontano!

Incredibilmente, Kader e i suoi "due livelli di testosterone" hanno eseguito in modo impressionante, grazie in parte alle entusiastiche istruzioni di Gigi: "Vai, vai, vai! Premi più forte sull'acceleratore, gira a sinistra, gira a destra!" E così il trio ha raggiunto la linea di arrivo. Poi, il disastro - l'auto si è rotta! Il presentatore Jan Köppen ha inviato la macchina Legat a spingere il veicolo attraverso la linea di arrivo, e hanno finito forte con otto stelle. In seguito, Gigi ha rivelato il suo segreto per il successo, sorridendo: "Genio!"

Mentre Glatzeder non aveva condiviso molti dettagli sulla sua vita prima, ha fatto una rivelazione bomba: il suo primo amore è successo in un armadio delle scope. "E presto è nato un figlio, non volevo che si sentisse a disagio." La rivelazione è stata altrettanto scomoda per il resto del pubblico, ma Glatzeder, un attore, era abituato a esibirsi sul palco. Inoltre, aveva un debole per la musica classica - "ma solo per la colazione!"

Thorsten Legat aveva altre questioni per la testa. L'ex calciatore ha assicurato agli altri che tutto era pronto per la nomination imminente. Tutti hanno concordato. Anche Eric Stehfest ha capito che la donna per cui aveva una forte attrazione, che già stava causando problemi nel campo, sarebbe stata in cima alla lista di eliminazione dopo il fiasco del rotolo di carta igienica: Giulia Siegel.

"Lei pensa di sapere tutto," ha scoperto Elena Miras dopo un fallimentare tentativo di cucina, durante il quale Siegel ha dimostrato come impugnare un coltello, quale coltello usare e come tagliare le verdure. Miras si è arresa, sopraffatta, e ha rischiato di crollare: "Devo mantenere il controllo ora!" Tuttavia, le ultime parole di saggezza sono state pronunciate dall'avversaria di Siegel nella saga del rotolo di carta igienica, Kader Loth: "Come sappiamo tutti: il cibo viene digerito," ha detto il 51enne. No, mi scuso - non è proprio così. Era inteso come: "Il peggio nella giungla sono gli altri concorrenti."

