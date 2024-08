Caitlin Clark ha inciso ulteriori record WNBA in presenza di un pubblico monumentale, portando l'Indiana Fever a trionfare sull'Atlanta Dream.

Nella stagione WNBA 2024, la scelta numero uno del draft ha infranto un record storico segnando almeno 15 punti e 5 assist in 21 partite, garantendo una vittoria per 84-79 alle Indiana Fever contro le Atlanta Dream. Questo straordinario traguardo ha superato qualsiasi precedente realizzazione nella storia della WNBA.

Clark ha contribuito con un impressionante 19 punti, 7 assist, 7 rimbalzi, 2 stoppate e 1 recupero nella partita. I suoi quattro tiri da tre punti l'hanno portata a 85 nel campionato, alla pari del record di rookie stabilito da Rhyne Howard delle Dream nel 2022.

Il State Farm Arena di Atlanta era gremito di 17.608 appassionati fan, battendo il record di affluenza per una partita WNBA in Georgia. Si tratta del quinto caso di questa stagione in cui un team ha battuto il proprio record di affluenza, con le Fever presenti in tutte le occasioni.

Dopo la partita, Clark ha espresso la sua eccitazione e gratitudine per la scena sempre più ampia del basket femminile.

"Sono solo una giocatrice che ama il gioco", ha dichiarato. "Entrare in questi palazzetti e ambienti è incredibile. Davvero.

Non mi aspettavo queste folle. Con il tempo, potresti abituarti, ma per me non è mai diventato banale. È sempre un'esperienza emozionante, soprattutto per una ragazza che è cresciuta frequentando le partite. Non posso immaginare quanto sarei stata colpita da una folla come questa in uno stadio di questo livello, allora da bambina."

Ha continuato, esprimendo l'orgoglio per l'impatto che lei e le sue compagne di squadra hanno avuto sullo sviluppo del basket femminile.

"Mi riempie di gioia vedere l'impatto che io e le mie compagne di squadra, insieme alle giocatrici di basket femminile in tutto il paese, abbiamo avuto collettivamente su questo sport."

Con la vittoria, le Fever si sono portate a un record di 14-16, piazzandosi terze nell'Est e settime nella classifica generale della lega. Questo numero di vittorie stagionali rappresenta un notevole progresso rispetto alla loro prestazione del 2016. Kelsey Mitchell ha brillato con un massimo stagionale di 29 punti, estendendo la sua serie di almeno 20 punti a quattro partite consecutive, come riportato dalle Fever.

Aliyah Boston, candidata per il titolo di rookie dell'anno WNBA 2023, ha registrato una doppia doppia con 14 punti e 11 rimbalzi. Damiris Dantas ha segnato 11 punti in meno di 10 minuti, tutti con un'efficienza eccezionalmente alta dell'80%.

Le Fever hanno iniziato la partita con un potente parziale di 11-3 e non hanno mai ceduto il vantaggio, portando il loro vantaggio a 18 punti con circa sette minuti rimanenti nel terzo quarto. Atlanta ha tentato un recupero, riducendo il divario di 6 punti nell'ultimo quarto, ma il divario si è rivelato insormontabile.

Il record stagionale di Atlanta ora è di 10-19, con Tina Charles in testa alla squadra con 28 punti. Howard (16), Gray (12) e Canada (10) hanno anche contribuito con double-digit score.

