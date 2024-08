Caitlin Clark e Angel Reese continuano a incidere i loro nomi nei libri dei record della WNBA.

La domenica, Clark ha guidato le Indiana Fever a una vittoria trionfale per 92-75 contro le Seattle Storm, infrangendo anche un altro record della lega.

Inoltre di aver segnato 23 punti, la giovane prodigio di 22 anni ha raggiunto il suo 225° assist, superando il record di Ticha Penicheiro per il maggior numero di assist realizzati da una rookie nella storia della WNBA, stabilito nel 1998.

"Raggiungere qualcuno come lei, sono solo eternamente grata. È stata una leggenda nel nostro sport. È fantastico, ma spero che ce ne siano ancora molti altri", ha commentato Clark, che guida la lega con 8,3 assist a partita, dopo la partita.

L'impresa è stata celebrata nel secondo quarto della partita da Penicheiro, che ha espresso la sua gioia in un post su X, precedentemente noto come Twitter.

"I record sono fatti per essere battuti... indica sviluppo e progressione. Non c'è giocatrice migliore per batterlo", ha scritto Penicheiro, mentre le Fever hanno condiviso un video della leggenda della WNBA che omaggia Clark, che ha concluso la partita con 9 assist e 232 in totale nella stagione.

Il record segna un'altra pagina nel cappello di Clark nella sua prima stagione WNBA, dove ha già diventato la prima rookie a realizzare una tripla doppia nella storia della lega e ha stabilito un nuovo record con 19 assist in una singola partita.

Tuttavia, le prestazioni stellari di Clark sono alla pari con il suo rivale, Reese, a Chicago.

La domenica, la rookie delle Sky ha segnato 19 punti e preso 20 rimbalzi in una sconfitta per 86-68 contro le Phoenix Mercury, stabilendosi come la giocatrice più veloce della WNBA a realizzare 20 double-double in una singola stagione, dopo soli 27 partite.

Reese, che attualmente detiene la media di rimbalzi più alta con 12,3 a partita, è ora a due double-double dal pareggiare il record di Tina Charles per il maggior numero di double-double in una stagione da rookie, stabilito nel 2010, secondo ESPN.

All'inizio della stagione, la rookie aveva anche infranto il record per il maggior numero di double-double consecutivi nella storia della WNBA.

Con la WNBA di nuovo in piena attività dopo la pausa olimpica, sia Clark che Reese cercheranno di guidare le loro rispettive squadre ai play-off.

Le Fever di Clark (13-15) affronteranno le Minnesota Lynx, mentre le Sky di Reese (11-16) affronteranno le Connecticut Sun.

Sembra che in questa stagione, con ogni partita giocata da queste superstar rookie, cadranno altri record.

