- Caduta da balcone: rischi ancora gravi

Due al crollo di un balcone ad Amburgo, un 27enne resta in condizioni critiche due giorni dopo. "Su sei feriti, tre sono stati dimessi dall'ospedale, ma uno resta in condizioni critiche", ha riferito un portavoce della polizia alla dpa. Mercoledì sera, la lastra di pavimento di un balcone in una casa a più famiglie è crollata improvvisamente, causando la caduta di sei persone tra i 18 e i 27 anni dal terzo piano.

La causa del crollo della lastra di pavimento e della conseguente caduta a 90 gradi del balcone è ancora sconosciuta. "L'Ufficio di Polizia Criminale dello Stato sta continuando a investigare in tutte le direzioni", ha detto il portavoce. Si sta anche esaminando se vi sia stato un comportamento rilevante ai fini penali. Ciò potrebbe includere difetti costruttivi o uno stato di degrado dell'edificio.

L'incidente nel distretto di Langenhorn è avvenuto mercoledì poco dopo le 21:30. Un ingegnere strutturista ha ispezionato l'edificio dopo l'incidente. Come misura precauzionale, a tutti i residenti è stato temporaneamente vietato l'uso dei balconi del complesso edilizio.

