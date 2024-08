Incidente tragico in mezzo alla tempesta - Caccia per una nave smarrita nelle acque intorno alla Sicilia

Dopo il rovesciamento di un lussuoso veliero al largo della costa siciliana, sono in corso sforzi per localizzare le sei persone disperse. Sommozzatori provenienti dalla penisola italiana sono stati in cerca sin dall'alba, tra cui il tecnologo britannico Mike Lynch, come riferito dalla Protezione Civile Siciliana. Gli sommozzatori hanno concluso la loro prima ispezione dei relitti sul fondale marino senza trovare nulla entro la fine della sera di lunedì.

Lo yacht di 50 metri, chiamato "Bayesian", ha incontrato difficoltà all'alba di lunedì durante una tempesta con forti venti vicino al porto di Porticello, sulla costa settentrionale della Sicilia. A bordo c'erano in totale 22 persone, secondo la guardia costiera. 15 di loro sono state salvate e portate a riva. All'inizio, erano state segnalate sette persone disperse, ma in seguito è stato recuperato un corpo dall'acqua.

L'operazione di soccorso si sta rivelando difficile

L'operazione di soccorso si sta rivelando ardua, secondo i vigili del fuoco. Il relitto del "Bayesian" giace a una profondità di 49 metri sul fondale marino. Si presume che le persone disperse siano ancora intrappolate all'interno del relitto. Durante la loro prima ispezione, i sommozzatori sono riusciti a esplorare solo il ponte. L'accesso alle aree interne dello yacht è stato segnalato come ostacolato.

Le sei persone disperse includono quattro cittadini britannici e due americani, secondo i registri ufficiali. I media italiani riportano costantemente che, oltre a Mike Lynch, spesso definito il "Bill Gates britannico" dai tabloid del suo paese, anche sua figlia di 18 anni è tra i dispersi. La moglie di Lynch è stata salvata e sta ricevendo cure in un ospedale.

I servizi di emergenza stanno lavorando contro il tempo a causa della profondità del relitto e delle condizioni meteorologiche in peggioramento. Le famiglie delle sei persone disperse sono in uno stato di emergenza, in attesa di aggiornamenti sui loro cari.

Leggi anche: