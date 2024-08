- Caccia al primate sfuggito a Salem vicino al lago di Costanza

Si è parlato di un primate ribelle originario del Salem Affenberg che sta causando scalpore nella regione del Lago di Costanza. La sua posizione è ancora sconosciuta. È stato avvistato una mattina di venerdì a Uhldingen-Mühlhofen (Bodenseekreis), vicino alla strada federale B31.

Si dice che la scimmia abbia saltato da un ramo all'altro. Anche se le fughe dal parco sono insolite per i macachi berberi, possono verificarsi se un albero cade sulla recinzione durante una tempesta, come ha spiegato il direttore del parco Roland Hilgartner. Ipotta che il fuggiasco possa aver utilizzato uno spazio stretto tra le chiome degli alberi all'interno e all'esterno dell'area recintata per la sua fuga. "Data la loro agilità, possono saltare simili distanze", ha notato.

La struttura della recinzione è progettata per prevenire le fughe ma consente il rientro dall'esterno. Gli animali tendono a tornare a causa del forte istinto di riunirsi al proprio gruppo in un ambiente familiare, ha aggiunto Hilgartner. Tuttavia, è anche possibile che la scimmia stia sopravvivendo da sola nella natura. La zona offre abbondanza di vegetazione da consumare e gli insetti sono una fonte di cibo naturale. Inoltre, la vegetazione e la fauna su entrambi i lati della recinzione sono simili, secondo Hilgartner. "Forse troverà un paio di mele abbandonate negli orti", ha suggerito. Solo in inverno potrebbe essere necessario un supplemento di cibo, ha precisato Hilgartner.

I macachi berberi sono elencati nella Lista rossa dell'IUCN. Venerdì, le autorità locali e il personale dell'Affenberg hanno tentato di far scendere il giovane primate da un albero con il cibo, ma è fuggito in una zona boschiva più estesa. Questi primati grigiocastani originari delle regioni montuose del Marocco e dell'Algeria sono stimati in meno di 8.000 a livello globale. Circa 200 risiedono su un'area boschiva di 20 ettari all'Affenberg, offrendo ai visitatori un incontro ravvicinato con loro.

La curiosità del direttore del parco sulla scelta della scimmia per la via di fuga lo ha spinto a esplorare la possibilità di utilizzare gli stretti spazi tra le chiome degli alberi. Nonostante la natura elusiva della scimmia, la curiosità tra i locali sulla sua posizione e le sue azioni continua a crescere.

