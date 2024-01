Caccia a livello nazionale alla "baggy green" scomparsa della leggenda dello sport australiano

Il mistero della scomparsa del berretto "baggy green" è emerso martedì, quando il battitore d'apertura australiano David Warner si è rivolto ai social media per chiedere aiuto dopo che il cappello era scomparso durante il transito sulla compagnia di bandiera Qantas.

"Purtroppo questa è la mia ultima risorsa per farlo", ha detto Warner in un video su Instagram che nel frattempo è diventato virale.

Per chi non lo sapesse, il baggy green è un berretto che viene dato ai giocatori di cricket australiani in una tradizione che dura da più di un secolo.

Non solo è un simbolo iconico di questo sport, ma è anche incredibilmente prezioso. Prima della sua morte nel 2022, l'ex spinner australiano Shane Warne ha venduto il suo per oltre un milione di dollari australiani (676.000 dollari).

Martedì, un Warner chiaramente sconvolto ha dichiarato che il berretto era in uno zaino insieme ai regali per le sue figlie, ma tutto era scomparso durante il trasporto da Melbourne a Sydney per il Test match di mercoledì contro il Pakistan.

La perdita del berretto non poteva arrivare in un momento peggiore: Warner aveva programmato di indossarlo quando sarebbe andato al Sydney Cricket Ground per l'ultimo Test match della sua carriera.

"Qualcuno ha preso il mio zaino dal mio bagaglio vero e proprio... dentro questo zaino c'era la mia baggy green. È una cosa sentimentale per me. È qualcosa che mi piacerebbe riavere tra le mani", ha detto Warner nel video su Instagram.

La situazione del giocatore è stata ascoltata dal capitano pakistano Shan Masood, che ha chiesto "al governo australiano di effettuare subito ricerche in tutto il Paese".

"Potremmo aver bisogno dei migliori detective per recuperarlo, perché (Warner) è un grande ambasciatore (dello sport) e merita tutto il rispetto e i festeggiamenti per la sua incredibile carriera", ha detto Masood nella conferenza stampa pre-partita.

Sembra che il Primo Ministro australiano Anthony Albanese abbia ascoltato, perché ha iniziato il suo primo briefing dell'anno mercoledì con una menzione speciale del berretto - e un appello per la sua restituzione.

"David Warner ha rappresentato l'Australia in più di cento occasioni. I cappellini verdi appartengono a lui. Se li è guadagnati e devono essere restituiti", ha detto Albanese.

Con l'impressione che l'intero Paese stia trattenendo il fiato, il padre di Warner, Howard, ha previsto che è solo questione di tempo prima che il berretto riemerga.

Parlando alla radio locale, ha detto: "Chiunque abbia preso (la sacca verde) dovrà lasciarla a breve. Lo troveranno abbandonato da qualche parte".

Il cappello non è stato ritrovato prima di mercoledì e Warner ha indossato un berretto sostitutivo per la sua ultima uscita nei Test.

Il mancino ha annunciato il suo ritiro dai Test e dal cricket internazionale di un giorno prima dell'incontro con il Pakistan. Si tratta della sua 112ª partita di test per l'Australia.

Nonostante i suoi riconoscimenti sul campo - il più recente è stato il suo ruolo di leader nella vittoria della Coppa del Mondo da parte dell'Australia lo scorso anno - Warner è anche considerato un personaggio divisivo, essendo stato coinvolto nello scandalo della manomissione delle palline "sandpaper-gate" del 2018.

