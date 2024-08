- Cacau: reclutamento di un bersaglio VfB adatto per il posto da tavola

L'ex calciatore della nazionale e attaccante del passato Cacau ha invitato alla cautela intorno al VfB Stuttgart dopo il secondo posto, consigliando di mirare a una posizione nella prima decina della classifica. "Non si dovrebbero avere aspettative troppo alte. Se si punta alla Champions League e si mette tutte le uova in un solo paniere, potrebbe ritorcersi contro", ha detto l'ex giocatore del VfB (43) in un'intervista a Kicker. "Spegnere le aspettative sarebbe altrettanto sbagliato, ma non si dovrebbero avere aspettative irrealistiche".

Stuttgart ha avuto una stagione eccezionale, finendo secondo dietro ai campioni del Bayer Leverkusen e qualificandosi per la Champions League. Tuttavia, gli ufficiali del club hanno già mostrato moderazione riguardo alla nuova stagione. "Possiamo sperare in tanto, ma supporre di finire di nuovo secondi sarebbe al massimo ingenuo", ha detto il direttore sportivo Fabian Wohlgemuth all'agenzia di stampa tedesca. "Il nostro obiettivo per l'anno prossimo è un piazzamento tra il dodicesimo e il nono posto".

Cacau ha elogiato sia Wohlgemuth che l'allenatore Sebastian Hoeneß per il risveglio sportivo del club. "Hoeneß è un allenatore che migliora i giocatori", ha detto, "Come l'ex direttore sportivo del Magonza Christian Heidel ha detto una volta su Jürgen Klopp, 'La decisione di personale più importante in un club è l'allenatore'. È vero, e Hoeneß lo dimostra".

Cacau ha anche elogiato la "filosofia chiara" di Wohlgemuth, che si concentra sull'acquisire e sviluppare giovani, adattabili, principalmente giocatori di lingua tedesca. "In precedenza non era chiaro in che direzione il club stava andando", ha spiegato.

Gli Svevi inizieranno la loro stagione con la partita della Supercoppa contro i campioni del Leverkusen sabato, offrendo un'opportunità precoce per vincere un titolo. La loro prima partita di Bundesliga è il 24 agosto contro i rivali locali SC Freiburg, seguita tre giorni dopo dall'incontro di Coppa di Germania contro il SC Preußen Münster.

