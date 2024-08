BYD, un importante produttore cinese di veicoli elettrici, ha assistito a notevoli aumenti delle vendite di veicoli.

Produttore cinese di veicoli elettrici BYD (Costruttori di Sogni), noto per i suoi veicoli, ha registrato un notevole aumento delle vendite nel primo semestre dell'anno. Il fatturato è cresciuto del 15,8% su base annua, raggiungendo circa 301 miliardi di yuan (circa 37,7 miliardi di euro), come dichiarato da BYD di recente. Il profitto è aumentato del 24,4%; BYD ha segnalato un utile netto di circa 1,7 miliardi di euro.

La Cina, il principale mercato mondiale per i veicoli elettrici, mira a rendere l'energia elettrica la principale fonte di alimentazione per la maggior parte dei suoi nuovi modelli di auto entro il 2035. Gli incentivi favorevoli hanno alimentato l'aumento delle vendite di recente. Per la prima volta, la metà di tutte le nuove immatricolazioni di veicoli in Cina a luglio erano completamente elettriche o ibride.

BYD, originariamente un produttore di batterie elettriche, ha iniziato a produrre automobili nel 2003. Renomate case come BMW, Mercedes, Audi, Toyota o Tesla acquistano batterie da BYD.

La generosa sovvenzione statale ha dato origine a numerosi produttori di veicoli elettrici in Cina di recente, ora alle prese con la concorrenza spietata e le battaglie sui prezzi. La società XPeng ha registrato una perdita nel secondo trimestre all'inizio del mese.

I mercati di esportazione stanno acquisendo un'importanza maggiore per i produttori. Contestualmente, gli Stati Uniti, il Canada e l'UE accusano la Cina di concorrenza sleale attraverso sussidi illegali ai suoi produttori di veicoli elettrici e hanno imposto significativi dazi aggiuntivi.

