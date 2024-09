BYD richiama i suoi popolari veicoli elettrici a causa di problemi di componenti di sterzo difettosi.

Cinese produttore di veicoli elettrici (EV) BYD ha apparentemente avviato il richiamo di circa 97.000 unità a causa di un problema di produzione nell'unità di controllo dello sterzo, che potrebbe comportare pericoli di incendio. Questa informazione è stata resa nota dall'organismo di regolamentazione del mercato domenica.

I veicoli interessati includono i modelli Dolphin e Yuan Plus, prodotti in Cina da novembre 2022 a dicembre 2023, secondo una dichiarazione dell'Amministrazione di Stato per la Regolamentazione del Mercato (SAMR).

BYD non ha fornito un commento immediato riguardo al richiamo.

La dichiarazione della SAMR ha inoltre menzionato che i concessionari saranno istruiti per effettuare una riparazione fisica sui veicoli richiamati.

Rimane incerto se alcuni di questi EV interessati siano stati esportati.

I modelli Dolphin e Yuan Plus sono stati i bestseller di BYD nel 2023, contribuendo insieme al 26% dei tre milioni di veicoli venduti dalla società durante l'anno, secondo i dati dell'Associazione cinese dei produttori di automobili.

Questo richiamo rappresenta un evento insolito per BYD, poiché è nota per l'espansione rapida del suo mercato e per essere il principale venditore globale di veicoli elettrici e ibridi plug-in.

In precedenza, nel 2022, la società ha richiamato un numero limitato di veicoli ibridi plug-in Tang a causa di un difetto del pacco batteria che poteva causare incidenti di incendio.

Il richiamo potrebbe potenzialmente influire sulle operazioni commerciali di BYD, poiché questi modelli EV sono contributori significativi ai suoi ricavi delle vendite. A causa del problema, alcuni concessionari potrebbero dover sospendere temporaneamente le vendite dei modelli di auto interessati.

Leggi anche: